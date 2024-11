MAKE GENNY GREAT AGAIN! IL GRANDE RITORNO DI SANGIULIANO IN RAI A SOLI DUE MESI DAL BURRASCOSO ADDIO AL MINISTERO DELLA CULTURA PER IL CASO BOCCIA – L’OCCASIONE È STATA QUELLA DELLE ELEZIONI AMERICANE (GENNY DELON SAREBBE UN “GRANDE ESPERTO”) CON L’ANALISI DELLA VITTORIA DI TRUMP DI CUI IL FU MINISTRO AVEVA VERGATO UNA BIOGRAFIA - PER LUI POTREBBE ARRIVARE UN RUOLO DI CORRISPONDENTE DAGLI USA.

QUALE MIGLIORE SOLUZIONE DI UN ESILIO DORATO A NEW YORK, LONTANO DALLE GRINFIE LACCATE DI MARIA ROSARIA?

Silvia Truzzi per “il Fatto quotidiano” - Estratti

gennaro sangiuliano versione donald trump - meme

Genny is back. A soli due mesi dal burrascoso addio al ministero della Cultura, Gennaro Sangiuliano, folgorato sulla via di Pompei dagli artigli di Maria Rosaria Boccia, è uscito dal cupo isolamento cui pareva destinato. Dopo il pellegrinaggio in convento ci eravamo immaginati una lunga espiazione negli uffici Rai di Castel Sant’Angelo e invece no: l’ex sfregiato è tornato alla ribalta e proprio sulla Rete dove si era offerto come sacrificio umano nel vano tentativo di placare le ire della premier, in uno dei momenti più tragici del servizio pubblico (lo speciale di 15 minuti del Tg1).

sequenza di selfie di gennaro sangiuliano con la ferita alla testa le iene 2

Il grande ritorno è avvenuto in occasione delle elezioni americane (Sangiuliano sarebbe un “grande esperto”) con l’analisi della vittoria di The Donald, di cui il fu ministro aveva vergato una biografia intitolata “Vita di un presidente contro tutti” (Mondadori), che sta per uscire in una nuova edizione aggiornata. Da notare che il sottotitolo era “La rivincita” e forse, per evitare involontari effetti comici, a questo giro lo cambieranno.

Anche se, leggiamo su Repubblica, Sangiuliano in realtà è rinvigorito e super battagliero: “Sono orgogliosamente dipendente della Rai, credo molto nel servizio pubblico e nei suoi valori. Voglio tornare a fare il mio lavoro e occuparmi di questioni che mi appassionano con impegno civile e rispetto dei valori del servizio pubblico (sorvoliamo per carità di patria, ndr). Quindi credo adesso di voltare pagina e puntare a questo”. Per lui - l’ipotesi circola negli uffici di viale Mazzini - potrebbe arrivare un ruolo di corrispondente dagli Usa.

maria rosaria boccia gennaro sangiuliano

Quale migliore soluzione di un esilio dorato a New York, lontano dalle grinfie laccate di Maria Rosaria? Tutto bene quel che finisce bene, a patto che Trump non scopra mai come la signora ha soggiogato il nostro eroe: se non ha imparato come tenere a bada una bionda, scrivere la sua biografia non gli è servito davvero a niente…

gennaro sangiuliano MARIA ROSARIA BOCCIA - GENNARO SANGIULIANO sequenza di selfie di gennaro sangiuliano con la ferita alla testa le iene 3