MAL COMUNE, ZERO GAUDIO – IL CENTRODESTRA ANCORA NON HA UNO STRACCIO DI CANDIDATO PER ROMA E MILANO: SALVINI PROMETTE PER L’ENNESIMA VOLTA CHE LA DECISIONE ARRIVERÀ “NEI PROSSIMI GIORNI”, MA L’ACCORDO ANCORA NON C’È - BERLUSCONI APRE ALLA FEDERAZIONE PROPOSTA DAL “CAPITONE”: “NON DICIAMO NO. NE PARLEREMO NELLE SEDI DEDICATE. NON SIAMO APPIATTITI SULLA LEGA" - POI RASSICURA SULLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE. DOPO IL LONG COVID SI DICE PRONTO A RIENTRARE IN CAMPO...

1- SALVINI,SPERO ARRIVARE ENTRO GIUGNO A FEDERAZIONE C.DESTRA

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "Sto incontrando i potenziali candidati (alle elezioni comunali, ndr.), espressione del mondo civico , andiamo avanti, nel giro di qualche giorno decideremo. Ma non è tutto. Credo e spero entro giugno di arrivare alla federazione delle forze di centrodestra, almeno di quelle che sostengono il governo Draghi. Tutte.

Siamo tutti sullo stesso piano ma dobbiamo fare un passo in avanti. Per esempio creando gruppi unici alla Camera e al Senato". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in un'intervista al Giornale. Rispetto al partito Coraggio Italia Salvini aggiunge: "Stimo Toti e Brugnaro, ma credo che sia giusto trovare una sintesi senza litigi nel centrodestra".

Con la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, spiega il leader della Lega, "mi sembra difficile federare forze di maggioranza e di opposizione. Ma io dico che abbiamo il dovere di creare con tutti liste comuni nel 2023. Tutti insieme nel maggioritario, scegliendo candidati comuni a tutto il centrodestra, poi ciascuno farà la sua gara nel proporzionale e lì esprimerà la propria identità". Vuole mettersi con Forza Italia? "Per niente - chiarisce Salvini - Siamo tutti sullo stesso piano ma dobbiamo fare un passo in avanti".

2 - C.DESTRA: TELEFONATA SALVINI-BERLUSCONI SULLA FEDERAZIONE

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Telefonata affettuosa, positiva e con lo sguardo rivolto al futuro tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Lo rende noto la Lega. Tra le altre cose, i due leader si sono confrontati sull'ipotesi di federazione. "Vogliamo costruire per il bene dell'Italia" ha detto Salvini, riportano le stesse fonti.

3 - COMUNALI: SALVINI, NON TIFO NÈ PER MATONE NÈ PER MICHETTI

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "Non tifo nè per Matone, nè per Michetti. Tifo per Roma, Milano, per il centrodestra, per la vittoria. Giochiamo per vincere quindi la settimana prossima cercherò di mettere d'accordo tutti. Su Roma ho incontrato queste due persone, su Milano ce ne sono 4 o 5". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini confermano che per la Capitale il centrodestra è al ballottaggio tra questi due nomi.

4 - C.DESTRA: CAV A FI, CONSIDERARE PROPOSTA FEDERAZIONE

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "Consideriamo con grande attenzione". Così il leader di Forza Italia, a quanto apprende l'ANSA da fonti azzurre, avrebbe commentato la proposta di Matteo Salvini di una federazione del centrodestra, durante uno zoom da Arcore, con i vertici del partito e i membri del governo azzurri. "Non diciamo no: ne parleremo nelle sedi dedicate del partito. Di sicuro - fanno sapere le stesse fonti - una maggiore unità con le altre forze del centrodestra consentirà di dare maggiore forza alle nostre battaglie storiche". (ANSA).

5 - COMUNI:CAV,TESTIAMO CANDIDATI,SONO FIDUCIOSO,A BREVE I NOMI

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "Siamo al lavoro per le amministrative, per individuare i candidati migliori: abbiamo nomi eccezionali in tutte le città, li stiamo testando, sono fiducioso che riusciremo a scegliere bene e in breve tempo". Così, a quanto apprende l'ANSA da fonti azzurre, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi durante uno zoom da Arcore con con i vertici di Forza Italia, i membri del governo, i capigruppo e i governatori azzurri. (ANSA).

6 - FI: CAV, NON APPIATTITI A LEGA,CON SALVINI RAPPORTI OTTIMI

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "I sondaggi premiano il nostro lavoro. Ho sentito qualcuno dire che saremmo appiattiti sulla Lega: ma quando? Siamo il partito-guida del centrodestra e ho sempre trovato in Matteo Salvini un ascoltatore attento: i nostri rapporti sono ottimi". Così, a quanto apprende l'ANSA da fonti azzurre, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi durante uno zoom da Arcore con con i vertici di Forza Italia, i membri del governo, i capigruppo e i governatori azzurri. (ANSA).

7 - SALVINI, OBIETTIVO CASA COMUNE C.DESTRA AL GOVERNO

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Non solo la telefonata con Silvio Berlusconi. Nelle ultime ore - informa la Lega - Matteo Salvini ha contattato anche gli altri gruppi del centrodestra al governo, con l'obiettivo di creare una casa comune in Parlamento per aiutare l'esecutivo Draghi a essere sempre più efficace sui temi più sentiti dalla coalizione: aiuti a famiglie e imprese, riforme, taglio delle tasse, nuove infrastrutture, giustizia e sicurezza. Il clima emerso dai contatti telefonici è di grande interesse e di forte collaborazione. (ANSA).

