25 ott 2022 11:21

MAL MEDITERRANEO: TORNA L'EMERGENZA SBARCHI! IL MINISTRO DELL’INTERNO MATTEO PIANTEDOSI EMANA UNA DIRETTIVA AI VERTICI DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLA CAPITANERIA DI PORTO: 2 NAVI ONG NON IN LINEA CON NORME EUROPEE E ITALIANE IN MATERIA DI CONTROLLO DELLE FRONTIERE E DI CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE ILLEGALE - VALUTATO IL DIVIETO DI INGRESSO IN ACQUE TERRITORIALI