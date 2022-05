LEI SI’ CHE SA PASSARE IN “AZIONE” - ALLE COMUNALI A COMO, TRA I CANDIDATI DI “AZIONE” IL PARTITO DI CALENDA, C’ERA ANCHE DOHA ZAGHI, MISTRESS SADOMASO: “LA POLITICA? SPACCO I SOCIAL DI LIKE” - UN UTENTE SU TWITTER LO SEGNALA A CALENDA: “BESTEMMIARE UTILIZZANDO UN CROCEFISSO PER PERCUOTERE I GENITALI DEL PARTNER OCCASIONALE NON MI PARE UN TALENTO CONCILIABILE CON LE TUE POSIZIONI SULL'EDUCAZIONE” - E LUI RISPONDE ROSICANDO: “NON SAPEVO DELL’ATTIVITÀ DI QUESTA CANDIDATA MA VOTEREI LEI RISPETTO A TE TUTTA LA VITA. ALMENO SAPPIAMO PER CERTO CHE HA UN TALENTO. CHE FA UNO PIÙ DI TE”