11 set 2022 19:00

MALA TEMPORA CURRUNT NELL’ITALIA IN BOLLETTA (ELETTRICA E NON SOLO) CHE SI AVVIA ALLE URNE – SCATTA COSI’ LA CORSA AGLI “EX VOTO” PER GRAZIA RICEVUTA DEI POSSIBILI MIRACOLATI SULLE VIA DELLE URNE – SOGNANO PERCENTUALI A DUE CIFRE L’ACCOPPIATA (PERDENTE) RENZI&CALENDA MA NELL’ATTESA VANNO IN PROCESSIONE DALLA MADONNINA DELLA GARBATELLA PER PIETIRE UN MINISTERO – MALA TEMPORA CURRUNT, SE ANCHE IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA, PAOLO BONOMI, HA CONVOCATO PER LUNEDÌ PROSSIMO L’ASSEMBLEA DEI PADRONI DEL VAPORE IN VATICANO, NELL’AULA NERVI E NON VIA DELL’ASTRONOMIA, ALLA PRESENZA DEL SANTO PADRE…