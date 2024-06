IL MALATO D’EUROPA ORA È LA FRANCIA. MA LA MELONI FAREBBE BENE A NON SGHIGNAZZARE TROPPO – “REUTERS” ANALIZZA IL “RISCHIO LE PEN”: SE LA VALCHIRIA FRANCESE E IL SUO PAGGETTO, JORDAN BARDELLA, VINCESSERO LE ELEZIONI, SI POTREBBE SCATENARE IL PANICO SUI MERCATI. CON EFFETTI DEVASTANTI A CASCATA PER L’ITALIA – “CON UN DEBITO PUBBLICO ANCORA PIÙ GRANDE DI QUELLO FRANCESE, UN PIZZICO DI ‘SCHADENFREUDE’ È COMPENSATO DAL TIMORE CHE UNA CRISI FRANCESE POSSA ESTENDERSI OLTRALPE…”

Francesco Canepa e Leigh Thomas per “Reuters”

"Perché è la Francia", così Jean-Claude Juncker, all'epoca presidente della Commissione europea, nel 2016 spiegò la decisione di Bruxelles di concedere un margine di manovra al grande membro fondatore dell'Unione europea sulle regole di bilancio del blocco.

Questa accondiscendenza è continuata anche quando l'UE ha dovuto affrontare una crisi del debito sovrano che ha quasi affondato l'euro e ha costretto nazioni più piccole e indebitate come la Grecia e il Portogallo ad adottare pesanti misure di austerità.

Ma l'indulgenza per l'eccezionalismo francese potrebbe finire se le elezioni lampo in Francia producessero un governo euroscettico e di estrema destra a Parigi, che potrebbe mettere a dura prova i legami con le altre capitali europee e le fondamenta stesse del progetto dell'euro.

Il Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen insiste che non farà saltare il bilancio francese. Ma persistono interrogativi su come finanziare i costosi piani di spesa nell'ambito delle recenti regole dell'eurozona e sulla possibilità che la Banca Centrale Europea intervenga in aiuto se i mercati finanziari si rivoltano contro la Francia.

"Se un Paese può ignorare le regole ed essere aiutato dalla banca centrale, ci saranno molti dubbi sul futuro valore dell'euro e sulla futura coesione dell'euro", ha dichiarato Holger Schmieding, economista di Berenberg.

Tali preoccupazioni non sono all'ordine del giorno del vertice UE di giovedì. Ma con il RN in testa ai sondaggi nel voto che inizierà il 30 giugno, sono destinate a occupare i pensieri dei colleghi leader del presidente Emmanuel Macron.

Fonti governative tedesche di alto livello si sono dette sconcertate dalla decisione a sorpresa di Macron di indire elezioni che potrebbero dare vita a un governo a guida RN. Uno di loro ha paragonato la decisione alla sfortunata scommessa dell'ex premier britannico David Cameron di indire un referendum sulla Brexit "dentro-fuori".

In Italia, con un debito pubblico ancora più grande di quello francese, un pizzico di “Schadenfreude” per le disgrazie della Francia è compensato dal timore che una crisi francese possa estendersi oltralpe, ha dichiarato Francesco Galietti, consulente di rischio politico Policy Sonar con sede a Roma.

Otmar Issing, primo economista capo della BCE e uno degli architetti dell'euro, ha paragonato il debito di Italia e Francia a "una spada di Damocle che pende sull'unione monetaria", destinata a cadere se non si affronta il problema.

"Si può tirare il capello a cui è attaccata, ma non può reggere per sempre", ha detto in un'intervista. Anche la Grecia non sta dando tregua alla Francia, e il governatore della banca centrale Yannis Stournaras ha sottolineato che tutti gli Stati membri devono rispettare le regole dell'UE.

I sondaggi indicano che il RN emergerà come il partito più grande, con o senza una chiara maggioranza per portare avanti una scomoda "coabitazione" con Macron fino alle elezioni presidenziali del 2027. La credibilità fiscale della Francia è già a rischio, con il Fondo Monetario Internazionale che si interroga su come ridurre un deficit di bilancio che quest'anno si aggira intorno al 5,1% e il suo rating creditizio declassato da due agenzie.

In realtà, i peccati fiscali della Francia sono ben precedenti a Macron. Per la maggior parte dei 25 anni dall'entrata in vigore delle regole europee, la Francia ha registrato deficit di bilancio superiori al 3% imposto dall'UE.

Brigitte Granville, economista presso la Queen Mary University di Londra e autrice di "What ails France?", ha affermato che il rifiuto negli anni '90 delle proposte tedesche per un'unione politica più completa rifletteva il desiderio di mantenere la sovranità sulle proprie finanze. L'economista si aspetta che il RN, che da tempo ha abbandonato la richiesta di abbandonare una moneta unica ampiamente accettata dagli elettori francesi, moderi i suoi piani quanto basta per compiacere Bruxelles se dovesse andare al potere.

"Non hanno scelta, a meno che non vogliano lasciare l'euro", ha dichiarato Granville in un'intervista. Le dichiarazioni di RN in tal senso hanno rassicurato gli investitori, che chiedevano un premio di soli 70 punti base per possedere obbligazioni francesi a 10 anni piuttosto che le loro più sicure controparti tedesche - una cifra ben lontana dai picchi di 190 punti per la Francia e di quasi 560 punti per l'Italia durante la crisi del debito del 2011.

Il capo economista della BCE, Philip Lane, ha dichiarato a Reuters che i movimenti nel mercato obbligazionario francese non sembrano "disordinati", il che significa che non soddisfano una delle condizioni per l'intervento della banca centrale.

Gli osservatori sottolineano i precedent “di cautela” che vanno dalla Grecia, dove un governo di sinistra è stato messo in ginocchio dalle pressioni finanziarie e politiche, alla Gran Bretagna, dove il Primo Ministro Liz Truss è stato costretto a dimettersi dopo aver presentato un bilancio che ha innervosito gli investitori.

La maggior parte degli analisti sottolinea che la BCE ha gli strumenti per arginare il contagio di una crisi francese acquistando obbligazioni di altri Paesi che rispettano il quadro fiscale dell'UE, il che significa che Parigi potrebbe trovarsi isolata nel momento del bisogno.

"C'è naturalmente la possibilità che Francoforte intervenga se i problemi della Francia dovessero avere qualche effetto negativo esterno su altri Paesi, come l'Italia", ha dichiarato l'ex responsabile delle politiche della BCE Ewald Nowotny.

Un funzionario dell'UE ha citato Roma come modello per Parigi, dopo che il primo ministro Giorgia Meloni ha attenuato la sua retorica anti-UE una volta eletta nel 2022. Questo, insieme al suo sostegno alla posizione dell'UE sui conflitti in Ucraina e a Gaza, ha aiutato l'Italia a mantenere la Commissione e i mercati finanziari dalla sua parte, nonostante i ripetuti aumenti delle previsioni di deficit.

Jeromin Zettelmeyer, direttore del think tank economico Bruegel di Bruxelles, ha affermato che la retorica del RN finora non suggerisce che stia cercando un grande scontro con la Commissione che potrebbe innescare una crisi finanziaria.

Tuttavia, ha affermato che se i suoi funzionari finissero a dirigere ministeri chiave, potrebbero ostacolare le iniziative dell'UE volte a riformare i mercati dell'energia, a far progredire la transizione verde e a stimolare la competitività del blocco riformando i mercati dei capitali.

Se l'estrema destra venisse eletta, sarebbe una cattiva notizia per l'integrazione dell'UE, perché controllerebbe le posizioni di governo coinvolte nella maggior parte delle dimensioni del processo decisionale dell'UE", ha affermato. "La domanda è se questo sia reversibile o esistenziale".

