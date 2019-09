MALEDETTI TOSCANI! - IL FOTOGRAFO A “LA ZANZARA” GODE PER LA MAGGIORANZA GIALLO-ROSÉ E SOPRATTUTTO PER LA CACCIATA DI SALVINI: “DICEVANO CHE ERA UN GRANDE POLITICO, MA È SOLO UN PIRLONE. MI FA ANCHE UN PO’ PENA, CON QUELLA FACCIA DA SCIMMIONE. LUI CE L’HA MESSA TUTTA E S’È CAGATO ADDOSSO. SI È AUTOIN****TO COL SUO UCCELLO” – “FINALMENTE GLI IMMIGRATI POTRANNO SBARCARE, PORTANO CIVILTÀ E RICCHEZZA”

Da “la Zanzara - Radio24”

OLIVIERO TOSCANI

Sei contento che l’Italia si è liberata di quello che avete chiamato fascista, etc…?: “Madonna… Altrochè, ma l’avevo detto dall’inizio. Mio padre ha fotografato Mussolini in piazzale Loreto, qui invece l’hanno fotografato sulla spiaggia del Papeete. Piazzale Loreto e Papeete, è quasi uguale. Dicevano che era un grande politico, ma è solo un pirlone”. Lo dice a La Zanzara su Radio 24 Oliviero Toscani.

matteo salvini deejay al papeete 1

“Mi fa anche un po’ pena, tenerezza – dice Toscani - con quella faccia un po’ da scimmione, poverino. Lui ce l’ha messa tutta e s’è cagato addosso. L’immagine politicamente è così: adesso vi scorreggio a tutti e proooot…se l’è fatta addosso”. Si può dire che si è auto sodomizzato?: “ Si è autoinculato col suo uccello. Io sono stato uno dei primi a capire che era pirla”.

SALVINI MIGRANTI

Questi però stanno facendo un governo ma prima si insultavano fra di loro: “Si, ma infatti Grillo a me sta sulle palle come Salvini. E’ una roba da presentatori tv-radio i 5Stelle, come te, Cruciani e quell’altro là…come si chiama? Paragone…”. Finalmente sbarcheranno tutti gli immigrati: “Finalmente, così li mettiamo a casa di Salvini, di quelli della Lega. Il nuovo governo dovrebbe farli arrivare e mandarli a casa dei leghisti. Diamogliene almeno due a testa. Così almeno si educano questi barbari e le fidanzate di Salvini finalmente saranno soddisfatte”.

FRANCESCA VERDINI E MATTEO SALVINI

Ma no, dai…: “Siccome lui faceva queste battute qua, di immigrati palestrati e figoni, la fidanzata sarà felice….”. “Abbiamo capito – dice ancora Toscani - che dobbiamo diventare grandi, che dobbiamo civilizzarci. Pensate che fortuna abbiamo noi. Vogliono venire in Italia. E’ come all’inizio del Novecento tutto il petrolio fosse venuto in Italia. Pensate come saremmo diventati ricchi. Questi portano civiltà, portano cultura e ricchezza economica. Guarda la Svizzera, gli Stati Uniti, guarda tutti i paesi in cui c’è stata immigrazione. La ricchezza è in rapporto proporzionale all’immigrazione….”.

matteo salvini con francesca verdini a pinzolo 8 matteo salvini al papeete FRANCESCA VERDINI E MATTEO SALVINI MATTEO SALVINI NELL'ORTO DI VERDINI oliviero toscani FRANCESCA VERDINI E MATTEO SALVINI ANDY WARHOL OLIVIERO TOSCANI vino oliviero toscani