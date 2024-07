MANCA SOLO IL “VAFFA” – TRA DONALD TRUMP E KAMALA HARRIS VOLANO OFFESE: “PAZZA DELLA SINISTRA RADICALE”, “SEI UN BULLO”, “SEI UNA PEZZENTE”, “RANCOROSO DA EVITARE”, “SEI UNA ANTISEMITA CHE VUOLE GIUSTIZIARE I NEONATI”, “SEI UN CRIMINALE” – L’EX PRESIDENTE, CHE E’ TORNATO A PARLARE DELLE ELEZIONI 2020 DEFINITE “TRUCCATE”, SCUOTE L’ELETTORATO BIANCO CHE GUARDA CON SOSPETTO ALLE TENDENZE WOKE DI KAMALA: “IL POPOLO AMERICANO RESPINGERÀ IL FOLLE ESTREMISMO LIBERAL DI KAMALA HARRIS CON UN'ENORME VITTORIA”

KAMALA HARRIS

HARRIS, 'TRUMP UN BULLO. NOI SFAVORITI MA ORA C'È SLANCIO'

(ANSA) - WASHINGTON, 27 LUG - "Abbiamo una battaglia davanti a noi, e siamo gli sfavoriti in questa corsa, ok? Ma questa è una campagna alimentata dalla gente, e ora abbiamo slancio": lo ha detto la vicepresidente Kamala Harris, candidata dem in pectore alla Casa Bianca, durante un evento di raccolta fondi in Massachussets. Harris ha definito Donald Trump un "bullo" che vuole limitare "gran parte dei diritti fondamentali" e lo ha criticato perche' non vuole sentire parlare di un dibattito con lei nell'immediato. "Spero che riconsideri la sua decisione perché abbiamo molto di cui parlare", ha detto.

donald trump mostra l orecchio ferito durante l attentato 4

TRUMP, 'HARRIS È UNA PAZZA DELLA SINISTRA RADICALE'

(ANSA-AFP) - SAINT CLOUD, 27 LUG - "Questo novembre, il popolo americano respingerà il folle estremismo liberale di Kamala Harris con un'enorme vittoria": lo ha detto Donald Trump durante un comizio tenuto ieri sera in Minnesota. Il candidato repubblicano nella corsa alla Casa Bianca ha preso di mira diverse posizioni assunte dalla Harris durante la campagna per le primarie democratiche del 2020, alcune delle quali sono state poi ritrattate, come il desiderio di vietare il fracking o di rivedere in modo sostanziale il sistema giudiziario penale.

Definendo la Harris una "pazza della sinistra radicale", Trump ha anche attaccato il suo operato e quello del presidente Joe Biden in materia di immigrazione clandestina, inflazione e criminalità. Nel suo discorso durato 90 minuti, il miliardario populista ha poi ribadito la sua promessa di realizzare la più grande operazione di deportazione nella storia degli Stati Uniti e di porre fine alla tassazione delle mance, ripetendo allo stesso tempo che la sua sconfitta del 2020 è stato il risultato di elezioni "truccate".

COMIZIO DI KAMALA HARRIS A MILWAUKEE

INSULTI TRUMP-HARRIS, "PEZZENTE". "UNO DA EVITARE A RISTORANTE"

Attacchi e colpi bassi a 100 giorni dal voto

(ANSA) - WASHINGTON, 27 LUG - Volano insulti e sarcasmi tra Donald Trump e Kamala Harris, a 100 giorni dal voto. Nel suo comizio ieri sera al 'Summit dei credenti' dell'organizzazione di estrema destra Turning Point Action, il tycoon ha definito Harris una "pezzente", una "vicepresidente fallimentare", una "zarina della frontiera incapace" di fermare l'invasione dei migranti, oltre che una antisemita.

donald trump mostra l orecchio ferito durante l attentato 2

Inoltre ha pasticciato il nome di Harris, dicendo che non gliene può fregare di meno se lo pronuncia male o meno e che ci sono vari modi per pronunciarlo, in aperto disprezzo per l'avversaria. Immediata la replica della campagna della Harris: "In genere sembrava qualcuno a cui non vorresti sederti vicino in un ristorante, figuriamoci se fosse il presidente degli Stati Uniti. L'America può fare di meglio delle illusioni rancorose, bizzarre e retrograde del criminale Donald Trump. La vicepresidente Kamala Harris offre una visione per il futuro dell'America incentrata su libertà, opportunità e sicurezza".

KAMALA HARRIS

TRUMP, 'HARRIS L'ANTISEMITA CHE VUOLE GIUSTIZIARE I NEONATI'

L'ex presidente parla a summit organizzazione di estrema destra

(ANSA-AFP) - WEST PALM BEACH, 26 LUG - Donald Trump ha accusato ieri la rivale Kamala Harris di essere un'antisemita che intende permettere l'uccisione di neonati, in un discorso rivolto ai suoi sostenitori di estrema destra nel sud della Florida. La vicepresidente, sposata con un uomo ebreo, ha guadagnato terreno su Trump nei sondaggi da quando, pochi giorni fa, ha sostituito Joe Biden al vertice della lista democratica per la corsa alla Casa Bianca.

donald trump con la benda sull orecchio ferito durante l attentato

Trump ha parlato un'ora al 'Summit dei credenti' dell'organizzazione di estrema destra Turning Point Action, dedicando gran parte del suo discorso ad attaccare il curriculum di Harris come senatrice e come numero due di Biden, ma molti dei suoi attacchi sono stati diffamatori e non legati alla realtà. Spiegando il motivo per cui la 59enne Harris aveva saltato il discorso del primo ministro israeliano Benjamin Netanyau al Congresso degli Stati Uniti mercoledì scorso per onorare un impegno precedente, Trump l'ha accusata di antisemitismo.

"Non le piacciono gli ebrei. Non le piace Israele. È così e sarà sempre così. Non cambierà", ha detto. L'osservazione - dopo l'affermazione di mercoledì in North Carolina, secondo cui Harris "è totalmente contro il popolo ebraico" - ha segnato un'escalation nella retorica di Trump, pochi giorni dopo che la sua campagna elettorale aveva dichiarato che un attentato alla sua vita lo aveva portato a concentrarsi sull'unità.

il primo discorso di kamala harris dopo il passo indietro di joe biden 5

L'ex presidente ha definito la Harris una "fannullona" e una vicepresidente fallita che ha rifiutato giudici federali perché cattolici e che avrebbe nominato "marxisti incalliti" alla Corte Suprema. L'ha poi accusata di voler obbligare i medici a somministrare farmaci per la castrazione chimica ai bambini e di voler giustiziare i neonati. "Se Kamala Harris riescirà a fare a modo suo, ci sarà una legge federale per l'aborto, per strappare il bambino dal grembo materno all'ottavo, al nono mese e anche dopo la nascita - ha affermato -, giustiziando il bambino dopo la nascita".

donald trump con la benda sull orecchio ferito durante l attentato