MANFRED WEBER, IL CONTE DI MONTECRISTO DI BRUXELLES – CINQUE ANNI FA, ERA IL PRESIDENTE IN PECTORE DELLA COMMISSIONE EUROPEA: FU FATTO FUORI DA MACRON E MERKEL, CHE GLI PREFERIRONO VON DER LEYEN. LUI HA ABBOZZATO, HA TESSUTO LA SUA TELA E, A PAROLE, LAVORA PER RIELEGGERE LA CONNAZIONALE. MA SOTTO SOTTO, PREPARA LA VENDETTA E SPERA CHE URSULA FACCIA LA SUA STESSA FINE – IL RITRATTONE DI “POLITICO”: ULTRA-CATTOLICO, BEVE BIRRA, SUONA E CANTA IN UNA BAND CHIAMATA “PEANUTS”. È UN TATTICO, CHE SA ASPETTARE...

Traduzione di Eddy Wax e Nicholas Vinocur per www.politico.eu

ursula von der leyen manfred weber illustrazione di politico

Il percorso di Manfred Weber verso il potere è iniziato con un'umiliazione pubblica. Era il 2019 e il cristiano-democratico bavarese aveva trascorso mesi di campagna elettorale come candidato principale del suo partito alla presidenza della Commissione europea, la carica più potente di Bruxelles.

Aveva visitato 19 Paesi, era stato protagonista di spot pubblicitari e aveva raccolto consensi di alto profilo, non solo per se stesso ma anche per un accordo informale in base al quale la presidenza sarebbe andata al candidato il cui partito avesse ottenuto il maggior numero di seggi alle elezioni del Parlamento europeo. E poi è stato messo da parte.

Anche se il suo Partito Popolare Europeo (PPE) conservatore aveva vinto la competizione elettorale, i leader europei incaricati di nominare il prossimo presidente non hanno fatto mistero di trovare Weber insoddisfacente.

Guidati dal presidente francese Emmanuel Macron (uno dei cui stretti alleati ha descritto Weber come un "ectoplasma" che "non ha mai avuto successo"), hanno scartato non solo Weber ma anche tutti gli altri candidati che si erano pubblicamente sfidati per il posto.

manfred weber nel 2004

Invece, hanno affidato il ruolo a Ursula von der Leyen, allora ministro della Difesa tedesco. Come se non bastasse, poiché la sua sostituta era un membro del PPE, spettava a Weber, in quanto leader del gruppo in Parlamento, garantire la sua maggioranza. L'episodio ha fatto apparire Weber debole e inefficace. "Molti l'hanno dato per spacciato", ha detto un insider del Parlamento.

Piuttosto che ritirarsi, però, Weber si è riorganizzato. Nei cinque anni successivi alla sua umiliazione, è emerso come una delle persone più influenti nella capitale dell'UE, probabilmente secondo solo alla von der Leyen.

Il suo obiettivo, secondo un alto funzionario del PPE, è quello di far leva sul potere del Parlamento per rendere l'Unione Europea molto più dipendente dagli elettori. Il fatto che ciò accresca anche il suo potere non è casuale.

"Vuole apparire come il kingmaker, e [dimostrare] che guiderà la maggioranza nel prossimo parlamento", ha detto l'insider del PPE che, come altri intervistati per l'articolo, ha chiesto di non essere nominato per non parlare di questioni interne al partito.

Ancora largamente sconosciuto al di fuori di Bruxelles e della Baviera, Weber ha fatto leva sulla sua leadership del PPE - un partito politico paneuropeo che comprende i cristiano-democratici tedeschi, il Partito Popolare spagnolo e la Coalizione Civica polacca - per ottenere una posizione di potere. Con crescente fiducia, ha spostato il suo partito a destra, sfidando la von der Leyen su alcune delle sue politiche più importanti, pur sostenendola pubblicamente per un altro mandato.

In qualità di capo del PPE, Weber è ben posizionato per svolgere un ruolo chiave dopo le elezioni del Parlamento europeo di questo fine settimana, in cui il suo partito ha la garanzia di ottenere il maggior numero di seggi.

MANFRED WEBER VIKTOR ORBAN

Con la von der Leyen che si trova ad affrontare inaspettati ostacoli nella sua ricerca di un secondo mandato, Weber è ora saldamente nel suo campo. Spetterà a lui, in larga misura, raccogliere il sostegno di cui lei ha bisogno - se ci riuscirà.

Mentre gli elettori si recano alle urne, Weber e von der Leyen stanno affrontando un contraccolpo da parte dei socialisti e dei liberali su cui hanno fatto affidamento la volta scorsa. Sono arrabbiati per l'avvicinamento del PPE al primo ministro italiano Giorgia Meloni, leader del partito di destra Fratelli d'Italia. Sebbene von der Leyen rimanga la favorita, il sostegno alla sua candidatura non può più essere dato per scontato, né tra i leader nazionali europei né in Parlamento.

manfred weber

Weber ha dato il suo pieno appoggio a von der Leyen come candidato del PPE. Tuttavia, è improbabile che gli sfugga che la candidata rischia di subire la stessa sorte che è toccata a lui cinque anni prima, e che è suo compito evitare che ciò accada. L'esperienza di Weber di cinque anni fa - quella di puntare alla massima carica dell'UE e poi non riuscirci - rimane chiaramente in cima ai suoi pensieri. Se da un lato ha pubblicamente superato il trattamento subito dai leader europei, dall'altro ha fatto capire di non aver dimenticato, né perdonato. "Penso che abbiano creato un danno alla democrazia europea", ha detto ai giornalisti nella sede del Parlamento europeo a Strasburgo in aprile. "Ma questa è storia".

manfred weber giovane

Le origini bavaresi di Manfred Weber

Il rifiuto di Weber nel 2019 lo ha riportato alle sue radici, alla sua casa di legno in Baviera, dove la gente del posto che incontra in chiesa o al mercato contadino lo conosce affettuosamente come "il nostro Mane". (Si pronuncia Man-eh).

Politicamente cristiano-democratico e devoto cattolico romano, il centro di gravità di Weber è Wildenberg, un villaggio di meno di 1.500 persone dove ha frequentato la scuola secondaria e ora vive con la moglie di 22 anni, Andrea, che rifugge dai riflettori pubblici. Nonostante abbia vissuto e lavorato a Bruxelles e Strasburgo per 20 anni, Weber descrive il cuore della produzione BMW della Bassa Baviera come casa propria.

ursula von der leyen

"Sono bavarese e questo è un po' specifico", ha detto in un'intervista del 2019 a POLITICO. "Sono più vicino a Milano che a Berlino". A un'ora di macchina da Monaco, Wildenberg ha un piccolo fiume, una macelleria e un castello disabitato su una collina che domina i campi di luppolo. Il padre di Weber è anche impegnato in politica per l'Unione Cristiano-Sociale, il partito dominante in Baviera.

Oltre a frequentare la chiesa ogni domenica, Weber organizza regolarmente uno Stammtisch, un incontro locale per gli elettori che lo interrogano sull'UE, in un club sportivo di Wildenberg e occasionalmente in altre località della Baviera.

MANFRED WEBER DONALD TUSK

"È in prima linea e racconta alla gente cosa succede al Parlamento europeo", ha detto Maureen Sperling, candidata alle elezioni del Parlamento europeo per la CSU che siede con Weber nel consiglio distrettuale di Kelheim. "È possibile ascoltarlo e discutere con lui".

Appassionato tifoso del Bayern Monaco, Weber è anche conosciuto a livello locale come chitarrista e cantante di una cover band chiamata Peanuts, che suona ai matrimoni e ai festival bavaresi. In gioventù ha cantato nel coro della chiesa e ha suonato la tromba nella banda della chiesa. Ha prestato servizio militare in una squadra anticarro in Baviera.

MANFRED WEBER

Weber è abbastanza religioso da preferire che gli assistenti mandino messaggi e non chiamino la domenica. L'unico alcolico che beve è la birra, e solo con moderazione. Non mangia mai più del necessario e, se rivela qualcosa della sua vita privata, è solo per fare riferimento all'altro grande pilastro della sua identità pubblica insieme al suo partito: la sua fede.

Weber è membro del Comitato centrale dei cattolici tedeschi, la più alta organizzazione di laici del Paese, e presiede il "circolo degli amici" di un'abbazia benedettina locale. "Per lui la sua religione, Gesù Cristo, è forse come una batteria", ha detto Martin Neumeyer, un politico della CSU che guida il consiglio comunale di Kelheim.

manfred weber

Nel marzo 2022, Weber ha avuto un'udienza privata con Papa Francesco e ha colto l'occasione per consegnargli un cero pasquale con la bandiera dell'UE. È stato "un momento che custodisco profondamente", ha scritto su Instagram. Lo stesso anno Weber ha partecipato ai funerali dell'ex Papa Benedetto.

Con i suoi occhiali dalla montatura rotonda e i suoi modi gentili, Weber è stato descritto come un "conservatore conciliante" e un pacato negoziatore che opera al meglio dietro le quinte.

angela merkel manfred weber

"Non è un uomo di spettacolo, è più un artigiano", dice l'europarlamentare della CSU Angelika Niebler, che lo conosce da 30 anni. Weber è "molto timido", secondo un altro collega in Parlamento, e una persona "estremamente riservata" che apprezza la routine e fatica a prendere decisioni personali. "Non ha un ego", ha detto un ex assistente.

Weber - ingegnere di formazione - sostiene che essere noiosi è una virtù in politica. "Stare al centro cercando di gestire le cose per metterle insieme è probabilmente noioso a volte", ha detto ai giovani attivisti del PPE in visita a Bruxelles l'anno scorso. "Ma d'altra parte, è l'essenza di tutto".

Come Manfred Weber ha consolidato il suo potere

merkel con manfred weber

Dopo aver perso la presidenza della Commissione, Weber si è fatto crescere la barba. Si trattava di un Manfred dall'aspetto nuovo, che era arrivato come membro del Parlamento europeo nel 2004, dopo essere stato il più giovane deputato bavarese di sempre e aver lanciato start-up in ingegneria ambientale e sicurezza sul lavoro dopo l'università a Monaco.

Poco dopo aver assunto l'incarico, ha trovato un mentore nel legislatore europeo francese Joseph Daul e alla fine gli è succeduto come leader della fazione parlamentare del PPE nel 2014.

manfred weber alla chitarra

Sebbene Weber sia stato nell'ala destra del partito, ha gestito il suo gruppo come un'ampia chiesa, offrendo voti liberi su temi divisivi come l'aborto. "Era molto più conservatore quando era un eurodeputato a caso", ricorda il collega in Parlamento.

Con von der Leyen alla Commissione, Weber ha consolidato il suo controllo sul gruppo parlamentare, vincendo un nuovo mandato nell'ottobre 2021. Poi, a poche settimane dal suo 50° compleanno, nel 2022, mentre il PPE era in fase di declino in tutta Europa, ha fatto qualcosa che pochi si aspettavano.

A Bruxelles si pensava che Weber avrebbe cercato di diventare presidente del Parlamento, dopo la morte del socialista italiano David Sassoli. Invece, ha sostenuto la candidatura di un giovane esponente conservatore maltese in rapida ascesa, contribuendo all'insediamento di Roberta Metsola.

ARTICOLO DI POLITICO SU MANFRED WEBER E URSULA VON DER LEYEN

Il presidente del Parlamento dovrebbe mettere da parte la lealtà di partito e rappresentare l'intera istituzione sulla scena mondiale. Weber ha messo gli occhi su un altro premio. Oltre a guidare il PPE in Parlamento, vorrebbe diventare presidente dell'intero partito paneuropeo, i cui elettori non sono gli eurodeputati ma i potenti partiti politici nazionali di tutto il continente.

Svolgendo entrambi gli incarichi, Weber avrebbe un piede in Parlamento e un altro tra i leader nazionali che si riuniscono regolarmente a Bruxelles nel Consiglio europeo, dove risiede gran parte del potere della città. Come presidente del PPE, si troverebbe nella stanza di pesi massimi del partito come il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e il presidente rumeno Klaus Iohannis quando si incontrano prima dei vertici del Consiglio europeo.

manfred weber

(Inoltre, percepirebbe uno stipendio aggiuntivo tra i 10.000 e i 20.000 euro al mese, oltre ai circa 10.000 euro che guadagna come eurodeputato). Sebbene alcuni leader nazionali fossero diffidenti nel dare a Weber troppa influenza, secondo un insider del PPE, egli ha ignorato le loro obiezioni e si è candidato senza contestazioni. Alla fine di maggio 2022, il partito lo ha eletto presidente durante una riunione politica a Rotterdam.

"Ora ci sono discussioni significative sul coordinamento delle politiche a livello europeo ma anche a livello nazionale", ha dichiarato uno dei suoi stretti alleati in Parlamento, secondo cui il doppio ruolo è il "risultato più importante" di Weber.

ursula von der leyen manfred weber

In qualità di presidente, Weber si è rapidamente mosso per rimodellare la sede del partito nella Rue du Commerce del quartiere UE, licenziando due vice-segretari generali e sostituendo l'eurodeputato spagnolo Antonio "Tono" López Isturíz White come segretario generale con Thanasis Bakolas, uno stretto consigliere di Mitsotakis.

Un eurodeputato del gruppo del PPE ha denunciato che sotto Weber il partito è diventato disfunzionale, con i suoi gruppi di lavoro non operativi e le decisioni prese da Weber e da una stretta cerchia di consiglieri invece che con i partiti membri.

ursula von der leyen manfred weber

"Il nostro obiettivo è che nel 2024 torniamo a essere il più grande partito politico del Parlamento europeo, che aumentiamo il numero di seggi e che nel 2024 nessuno possa governare contro il PPE al Parlamento europeo", ha dichiarato Weber a Rotterdam.

Manfred Weber e Ursula von der Leyen: Migliori amici

Come presidente del partito PPE e leader della sua rappresentanza in Parlamento, Weber è, sulla carta, uno dei più stretti alleati della von der Leyen. È anche emerso come una delle sue maggiori spine nel fianco.

La nomina di Von der Leyen a presidente della Commissione è arrivata sulla scia di un'inaspettata avanzata dei partiti verdi alle elezioni del Parlamento europeo del 2019. Spaventati, i leader europei - tra cui la von der Leyen - si sono affrettati a proporre una revisione radicale dell'economia continentale volta a rendere il blocco neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050.

gianni pittella manfred weber guy verhofstadt

È stato questo - il Green Deal della Commissione, descritto dalla von der Leyen come "il momento dell'uomo sulla luna dell'Europa" - che Weber ha iniziato a sfidare. Sulla scia delle proteste degli agricoltori nei Paesi Bassi e del crescente disagio per l'immigrazione in tutto il continente, Weber ha spostato il suo partito a destra. All'inizio del 2023, ha sfidato direttamente la von der Leyen, insistendo su una moratoria sulle nuove leggi verdi, attaccando il suo piano per l'eliminazione graduale del motore a combustione e chiedendole di spendere i fondi dell'UE in muri di confine per frenare l'immigrazione.

Ha rapidamente ottenuto una serie di concessioni che vanno da una rapida revisione del sistema di sovvenzioni agricole dell'UE, a una consultazione con gli agricoltori e al ritiro di una proposta di legge per limitare l'uso di pesticidi chimici.

SILVIO BERLUSCONI E MANFRED WEBER

"Sì, siamo il partito dell'industria, siamo il partito delle aree rurali, siamo il partito degli agricoltori d'Europa, il che significa mostrare agli elettori al di fuori della bolla di Bruxelles che si può contare su questo", ha detto a POLITICO in una videochiamata da Wildenberg.

Le tensioni tra i due tedeschi si sono acuite nel giugno 2023, quando Weber si è mosso per far fallire una legge sul ripristino della natura, un elemento chiave del Green Deal. La maggior parte degli eurodeputati di Weber l'ha bocciata in Parlamento e i governi del PPE si sono opposti, lasciando il progetto di legge, se non morto, un relitto.

MANFRED WEBER E ANTONIO TAJANI A NAPOLI

La campagna di logoramento di Weber ha messo alla prova il suo rapporto con il presidente della Commissione. Una cena periodica tra i big del PPE, più avanti nell'estate, fu gelida e tesa, come testimonia una persona a conoscenza dell'incontro, secondo la quale né Weber né la von der Leyen si mossero. "Vuole umiliarla", ha detto all'epoca un alto funzionario del PPE.

Quando ha pronunciato il suo discorso sullo Stato dell'Unione nel settembre 2023, era chiaro che aveva recepito il messaggio: Dopo anni di promulgazione di nuove leggi ambiziose, von der Leyen ha annunciato che il Green Deal sarebbe entrato nella "fase successiva", sottolineando che la Commissione avrebbe continuato a sostenere l'industria durante la transizione.

Anche se Weber ha contestato le politiche della von der Leyen, ha fatto pressioni affinché, nella sua ricerca di un secondo mandato, rispettasse le stesse regole che lui aveva seguito l'ultima volta.

ursula von der leyen manfred weber

Per mesi non è stato chiaro se la von der Leyen si sarebbe presentata come candidato principale del PPE - o Spitzenkandidat - alle elezioni del Parlamento europeo o se invece avrebbe cercato di raccogliere ancora una volta il sostegno dei leader europei, nella speranza che il Parlamento la facesse passare. A febbraio, la von der Leyen ha annunciato che, pur non partecipando formalmente alle elezioni e cercando un seggio in Parlamento, si sarebbe candidata con il PPE.

Sebbene la von der Leyen fosse l'unica candidata, Weber ha organizzato una votazione durante il congresso del partito a marzo a Bucarest. Presentato come prova delle credenziali democratiche del PPE, l'evento ha messo in mostra il malcontento nei confronti della von der Leyen.

ursula von der leyen giorgia meloni

Dopo che Les Républicains francesi si sono rifiutati di sostenerla, quasi un quinto dei delegati del partito che hanno votato l'ha respinta. Centinaia di altri non si sono preoccupati di votare.

Il ritorno di fiamma contro la von der Leyen

All'inizio dell'anno, il secondo mandato di von der Leyen sembrava praticamente assicurato. Di recente, non sembra più una cosa sicura. Ciò è dovuto in gran parte a un'altra iniziativa di Weber: raggiungere i partiti più a destra del PPE nella speranza di ampliare la sua base di potere in Parlamento e ridurre la dipendenza del suo partito dai gruppi di sinistra per ottenere voti chiave.

MANFRED WEBER - URSULA VON DER LEYEN - ROBERTA METSOLA - CONGRESSO DEL PPE

Weber e von der Leyen hanno trascorso mesi a corteggiare il partito Fratelli d'Italia del Primo Ministro italiano Meloni, un pilastro del gruppo nazionalista ed euroscettico Conservatori e Riformisti Europei, per avvicinarla all'ovile del PPE.

Weber è stato uno dei primi politici dell'UE a visitare la Meloni in Italia dopo la sua elezione. Von der Leyen ha fatto diversi viaggi a Roma e si è recata con Meloni in Tunisia per stringere un accordo sull'immigrazione con il Paese. In qualità di Spitzenkandidat, la von der Leyen - che ha governato con una ristretta cerchia di consiglieri ed è stata criticata per la sua freddezza - è stata costretta a fare almeno una finta campagna elettorale, sostenendo un manifesto guidato da Weber che è molto più duro sulla migrazione di quanto lo sia stato lei come presidente della Commissione.

THE ECONOMIST - COPERTINA CON URSULA VON DER LEYEN, GIORGIA MELONI E MARINE LE PEN - LE TRE DONNE CHE PLASMERANNO L'EUROPA

Nelle ultime settimane, tuttavia, il malcontento per l'avvicinamento di Weber alla Meloni è esploso in una vera e propria rivolta tra i Verdi, il gruppo liberale Renew e i socialisti, del cui sostegno la von der Leyen avrà bisogno se vorrà assicurarsi un secondo mandato nella sede della Commissione a Berlaymont.

"Il rischio può essere che se apre la porta per iniziare i negoziati con l'estrema destra, sarà la fine dell'alleanza tradizionale, tra liberali, socialdemocratici e conservatori, la tradizionale alleanza pro-europea", ha detto Iratxe García, un eurodeputato spagnolo che guida la seconda forza del Parlamento, i Socialisti e Democratici.

Anche alcuni membri del PPE hanno detto in privato di essere a disagio per il rapporto tra Weber e il leader nazionalista italiano. "È chiaro che egli mira alla più stretta collaborazione possibile", ha detto un terzo legislatore del PPE. "Non ha un problema così grande con lei in termini di valori, come la maggior parte di noi".

manfred weber antonio tajani

Il malcontento per l'avvicinamento alla destra ha portato a speculazioni aperte sulla possibilità che i leader nazionali europei cerchino di sostituire la von der Leyen e, in caso contrario, sulla sua capacità di raccogliere un sostegno sufficiente in Parlamento.

In entrambi i casi, la von der Leyen avrà bisogno del sostegno di Weber per sopravvivere. Il prossimo presidente della Commissione deve essere prima nominato dai leader nazionali in seno al Consiglio europeo - dove Weber ha forti legami con molti dei principali attori, tra cui il primo ministro polacco Donald Tusk - e poi confermato in Parlamento, dove Weber sembra destinato a continuare a guidare la fazione più grande.

giorgia meloni ursula von der leyen vertice italia africa

La nomina dovrebbe avvenire a giugno e il Parlamento potrebbe votare per eleggere il prossimo Presidente della Commissione già a luglio. Il voto potrebbe tuttavia slittare a settembre, se sarà necessario più tempo per ottenere una maggioranza.

Da quando la von der Leyen ha accettato di diventare la Spitzenkandidat del PPE, Weber ha appoggiato in toto la sua campagna elettorale, esaltandone i meriti in ogni occasione.

merkel con manfred weber

Entrambi i politici hanno una grande posta in gioco in ciò che accadrà nelle prossime settimane e mesi. Una vittoria della von der Leyen sarebbe anche una vittoria del PPE e del sistema Spitzenkandidat che Weber ha sostenuto. "Penso che il successo di Weber consisterà nel fatto che von der Leyen otterrà un altro mandato nel Berlaymont", ha dichiarato Dara Murphy, che è stata responsabile della campagna elettorale di Weber nel 2019.

Ma è anche chiaro che per von der Leyen, che ha 65 anni, il fallimento di un altro mandato sarebbe un colpo che potrebbe porre fine alla sua carriera. Per Weber, 51 anni, sarebbe solo un'altra battuta d'arresto, accompagnata, almeno dal suo punto di vista, da una certa giustizia poetica.

manfred weber silvio berlusconi GIORGIA MELONI E URSULA VON DER LEYEN Markus Soder Manfred Weber silvio berlusconi manfred weber manfred weber manfred weber antonio tajani e manfred weber