QUIRINABILE A SUA INSAPUTA - IL RACCONTO DI GIUSEPPE DE RITA: “NEL 2006 MI RITROVAI 19 VOTI AL SECONDO SCRUTINIO. NESSUNO MI AVEVA DETTO ALCUNCHÉ E NAPOLITANO SI ARRABBIO' CON FASSINO - ERA STATO CLEMENTE MASTELLA: MI AVEVA FATTO VOTARE SOLO PER CONTARE I VOTI DI CUI DISPONEVA. È STATO UN PO’ UMILIANTE PER ME SCOPRIRE DI ESSERE STATO VOTATO NON PER MERITI. SARANNO IN TANTI, CON QUESTO PARLAMENTO, A IMMAGINARE UN METODO MASTELLA. CHI È SICURO DEI PROPRI VOTI IN QUESTO MOMENTO?”