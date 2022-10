LA CORSA DEI TORIES – LA SUCCESSIONE A LIZ TRUSS È UNA SFIDA TRA L’EX PREMIER BORIS JOHNSON E RISHI SUNAK, EX MINISTRO DELLE FINANZE – IL 42ENNE DI ORIGINI INDIANE HA UN CURRICULUM IMPECCABILE, TRA STUDI AD OXFORD E UN PASSATO ALLA “GOLDMAN SACHS” PRIMA DELLA CARRIERA POLITICA – SUNAK È SPOSATO CON UN'EREDITIERA INDIANA E DUNQUE "TROPPO RICCO" PER FARE IL PRIMO MINISTRO IN TEMPI DI CRISI. IL LORO PATRIMONIO È STIMATO IN…