13 giu 2022 09:18

MASCHERINA DI BRONZO – CHE FIGURA PER GIORGIA MELONI: IERI È ARRIVATA AL SEGGIO PER IL VOTO SUL REFERENDUM E SI È LAMENTATA: “LA MASCHERINA AL SEGGIO È UNA FOLLIA”. POI LO STAFF L’HA INFORMATA CHE NON ERA OBBLIGATORIA, MA SOLO RACCOMANDATA, E LEI HA CONTINUATO A INDOSSARLA, SENZA MAI ABBASSARLA, NEMMENO ALL’USCITA DELLA SCUOLA VITTORIO BACHELET, ALLA GARBATELLA - VIDEO