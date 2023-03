13 mar 2023 19:25

MATTARELLA CONSIGLIA, MANTOVANO ESEGUE, SALVINI SBRAITA – APPROVATO IL DECRETO SUI MIGRANTI, LO SCONTRO SI SPOSTA IN PARLAMENTO PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL TESTO – UNO DEI NODI È LA QUESTIONE DELLA “PROTEZIONE SPECIALE”, CHE HA VISTO LA MORAL SUASION DEL QUIRINALE NEI CONFRONTI DI PALAZZO CHIGI PER ALLARGARE LE MAGLIE DELL'ACCOGLIENZA. MA PER LA LEGA “LA PROTEZIONE VA RIDOTTA ALL’OSSO, A POCHI CASI BEN DEFINITI” – A CREARE TENSIONI TRA MELONI E IL CAPITONE C'È POI L’INTENZIONE, ANNUNCIATA DAL SOTTOSEGRETARIO MANTOVANO, DI RIVEDERE LA LEGGE BOSSI-FINI…