PIÙ CHE IL MATTARELLA BIS, ALL'ESTERO NON SI CAPACITANO DEL BALOTELLI BIS - LO SPAGNOLO "EL PAIS" PERCULA L'ITALIA POLITICA E PALLONARA: "PRESIDENTI COME MATTARELLA SONO COSTRETTI A RESTARE IN CARICA PERCHÉ IL PAESE È INCAPACE DI GENERARE UNA NUOVA CLASSE DIRIGENTE. NEL CALCIO IL RITORNO DI BALOTELLI È ANCHE SINTOMO DI UN ALTRO MALE: LA MANCANZA DI GOL. EURO 2021 È STATO IL PROZAC IN VENA DI UN’ITALIA DEPRESSA. UNO STRATO DI TRUCCO SCADENTE PER COPRIRE LE MALATTIE ENDEMICHE...”