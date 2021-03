MATTEO RENZI SI È VACCINATO? – SUL SITO DEL GRAN PREMIO DEL BAHREIN C’ERA SCRITTO NERO SU BIANCO CHE SOLO CHI ERA STATO IMMUNIZZATO O AVEVA AVUTO IL CORONAVIRUS POTEVA PARTECIPARE ALL’EVENTO - LO STAFF DEL SENATORE DI FIRENZE PRECISA CHE QUESTO NON VALEVA PER GLI INVITATI DEGLI ORGANIZZATORI, CHE DOVEVANO PRESENTARE SOLO UN TAMPONE NEGATIVO. “DOMANI”: “NON ABBIAMO ANCORA RICEVUTO RISPOSTA ALLA DOMANDA: RENZI È VACCINATO?”

matteo renzi al gran premio del bahrein 9

Francesca De Benedetti per www.editorialedomani.it

«Only vaccinated, solo chi è vaccinato oppure è guarito dal Covid può partecipare al grand prix», l’avviso è nero su bianco sul sito dell’evento della Formula Uno in Bahrain dove è stato Matteo Renzi. Che continua a viaggiare in giro per il mondo, tanto che ormai su twitter fioccano le battute: il profilo fake di Gianni Kuperlo (sic) scrive che «Renzi è il nostro Google Earth», altri ironizzano su Renzi «travel blogger».

L AVVISO SUL SITO DEL GP DEL BAHREIN SUL PUBBLICO - SOLO VACCINATI

Ma una domanda, seria, al senatore semplice di Scandicci va fatta: mentre l’Italia con fatica cerca di accelerare le vaccinazioni, mentre Sergio Mattarella fa la fila come tutti gli anziani del paese, e il premier Mario Draghi in conferenza stampa conferma che aspetterà il suo turno per fascia di età, il leader di Italia Viva si è già vaccinato?

matteo renzi al gran premio del bahrein

Le regole del gran premio in realtà offrono già una risposta, e una conferma ai dubbi che circolavano dai tempi del viaggio in Arabia Saudita. Ma magari Renzi è guarito da Covid-19 e ci è sfuggito. Nel frattempo ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, cresce la lista dei ricchissimi – e non residenti – che sono stati vaccinati.

matteo renzi al gran premio del bahrein

Le testate internazionali lo chiamano «turismo vaccinale dei ricchi», o i wealthy vaccine tourists per dirla con il Financial Times, che riporta il caso di Claudio Descalzi e «di altri dirigenti della compagnia energetica Eni, tra i quali Descalzi appunto, ai quali è stata offerta la inoculazione di una fiala BioNTech-Pfizer “- l’azienda dice, per questioni di affari, for business purposes». C’è chi arriva col suo jet privato apposta per farsi vaccinare, e si intrattiene magari al resort Bulgari.

DUELLO VERSTAPPEN HAMILTON GRAN PREMIO DEL BAHREIN

Non è il caso di Renzi, ma se si è vaccinato, dovrà spiegare come e dove, visto che il senatore è classe 1975, ben più giovane del presidente della Repubblica (79 anni, classe 1941) che ha aspettato pazientemente il suo turno, e del premier Draghi (1947), che come tutti aspetta.

matteo renzi al gran premio del bahrein 2

Aggiornamento delle 15:15

Lo staff di Renzi visto il nostro articolo chiede di precisare che «per partecipare al gran premio come pubblico occorreva essere vaccinati o guariti dal Covid, ma gli invitati degli organizzatori, come gli addetti ai lavori, dovevano presentare semplicemente il tampone negativo, che il senatore ha fatto il 27 marzo in Bahrein». Tuttavia non abbiamo ancora ricevuto risposta alla domanda posta in questo articolo, e cioè: Renzi è vaccinato?

matteo renzi con jean todt al gran premio del bahrein matteo renzi con jean todt e il principe salman ben hamad al khalifa al gran premio del bahrein