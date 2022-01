MATTEO E VIRGY, DUE CUORI UN TAMPONE - SALVINI INTERVIENE A DIFESA DELLA RAGGI NO-VAX: “PER ME È UN’AVVERSARIA POLITICA, MA A TUTTO C’È UN LIMITE. È INACCETTABILE CHE QUALCHE GIORNALE E QUALCHE POLITICO LA ATTACCHINO PERCHÉ ERA TRANQUILLAMENTE IN CODA FUORI DA UNA FARMACIA ROMANA PER FARE UN TAMPONE” - L’EX SINDACA: “NON STAVO FACENDO NULLA DI ILLEGALE E NON ERO IN ‘INCOGNITO’, MI DIFENDEVO DAL FREDDO”. MA PERCHÉ NON DICE SE SI È VACCINATA?

Andrea Managò per il “Corriere della Sera”

matteo salvini e virginia raggi 1

Tre mesi dopo la sconfitta elettorale, Virginia Raggi torna a far parlare di sé per le sue posizioni sul vaccino.

Il quotidiano la Repubblica ha pubblicato una foto dell'ex sindaca di Roma in coda davanti a una farmacia per fare un tampone.

L'ex prima cittadina del M5s ha avuto il Covid a novembre 2020 ma non ha mai detto se si sia vaccinata o meno, né ha lanciato appelli in favore della vaccinazione.

VIRGINIA RAGGI IN CODA PER UN TAMPONE IN FARMACIA

Tirata in causa, Raggi replica: «Non stavo facendo nulla di illegale, non ero "in incognito", indossavo un cappuccio per difendermi dal freddo. Ma il punto non è questo.

È il clima di odio e discriminazione che si sta generando nel Paese attraverso l'etichetta no vax: dobbiamo fermare questa atmosfera di caccia alle streghe». Critico il leader di Azione. Carlo Calenda: «Dovrebbe almeno chiarire se si è vaccinata o meno».

E l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato: «Non bisogna seguire i cattivi esempi, poi ognuno fa le proprie scelte».

Il M5S nazionale resta silente sulla vicenda ma un aiuto inatteso arriva da Matteo Salvini: «Virginia Raggi è un'avversaria politica, ma a tutto c'è un limite. È inaccettabile che attacchino l'ex sindaco perché era in coda fuori da una farmacia per un tampone». Intanto il Pd capitolino propone di introdurre super pass e Ffp2 per svolgere in presenza le sedute dell'Assemblea, in streaming da un mese.

andrea severini e virginia raggi raggi severini

