MATTIA FELTRI PERCULA SALVINI: “CHI SBAGLIA PAGA, HA DETTO, COME LEGGE SCOLPITA NEL MARMO, A PROPOSITO DELLE LENTEZZE NELLE VACCINAZIONI”. MA QUALI SONO LE SETTE REGIONI SOTTO LA MEDIA NAZIONALE PER INOCULAZIONI? FRIULI, UMBRIA, VENETO, LOMBARDIA, CALABRIA, LIGURIA, SARDEGNA. TUTTE GOVERNATE DA LEGHISTI (E UN PARA-LEGHISTA COME TOTI) – “CAPITO? È FINITA. CHI SBAGLIA PAGA. VABBÈ, SCHERZAVO, È GIÀ PRONTO UN BEL CONDONO…”

Mattia Feltri per “La Stampa”

Qui ci si occupa spesso di Matteo Salvini, e spesso ce ne si occupa per biasimarlo. Non spesso, quasi sempre. E per biasimarlo persino troppo. Si è un po' esagerato anche nei toni per cui oggi lo dico con particolare entusiasmo: bravo Matteo!

Chi sbaglia paga, ha detto, come legge scolpita nel marmo, a proposito delle lentezze nelle vaccinazioni (la media nazionale è dell' 82.4 per cento di vaccini inoculati sulla disponibilità, e sono sette le regioni sotto media).

E allora bene Matteo, chi sbaglia paga (la prima regione sotto media è il Friuli, 82 per cento, guidata dal leghista Massimiliano Fedriga). Anzi, benissimo, chi sbaglia paga (la seconda regione è l' Umbria, 81.6 per cento, guidata dalla leghista Donatella Tesei).

Grande Matteo, da ora in poi chi sbaglia paga (la terza regione è il Veneto, 80.1 per cento, guidata dal leghista Luca Zaia). Così si fa perbacco, chi sbaglia paga (la quarta regione è la Lombardia, 78.3 per cento, guidata dal leghista Attilio Fontana).

Queste sì che sono parole da leader, chi sbaglia paga (la quinta regione è la Calabria, 71.5 per cento, guidata dal leghista Antonino Spirlì). Adesso per gli incompetenti è finita, chi sbaglia paga (la sesta regione è la Liguria, 71 per cento, guidata da Giovanni Toti che non è leghista ma, per appoggiarlo, la Lega ritirò il suo candidato).

Ormai arriva Matteo e sono grane per tutti, chi sbaglia paga (la settima regione è la Sardegna, 70.6 per cento, guidata dal candidato leghista e autonomista Christian Solinas). Capito cari leghisti? È finita. Chi sbaglia paga. Vabbè, scherzavo, è già pronto un bel condono.

