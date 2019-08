TRENTA SENZA LODE – ANCHE LA MINISTRA DELLA DIFESA ASPETTA LA CRISI DI GOVERNO PER ATTACCARE SALVINI: “CARO MATTEO, IL TUO TENTATIVO DI SCREDITARE NON SOLO ME MA L’INTERA DIFESA È INQUALIFICABILE. LE ISTITUZIONI NON SONO LE NOSTRE, NOI DIAMO SOLO L’INDIRIZZO. IMPARA A RISPETTARE IL RUOLO E A NON APPROPRIARTENE” - LO SCAZZO PER L’OPERAZIONE “MARE SICURO”