MELONI E CAMERATI SI NASCONDONO DIETRO BERGOGLIO – NELLA BOZZA FINALE DEL G7 CONTINUA A NON ESSERCI LA PAROLA “ABORTO”, SBIANCHETTATA RISPETTO AL COMUNICATO DELL’ULTIMO G7 DI HIROSHIMA. GLI AMERICANI SONO IN PRESSING E JOE BIDEN NE PARLERÀ DOMANI CON GIORGIA MELONI. MA LOLLOBRIGIDA (SIC!) DIFENDE IL GOVERNO: “NON SO SE FOSSE OPPORTUNO A UN G7 A CUI PARTECIPA ANCHE IL PAPA…”

joe biden giorgia meloni g7 borgo egnazia, puglia

NELLA BOZZA FINALE DEL G7 NON C'È LA PAROLA ABORTO

(ANSA) - L'aborto scompare nell'ultima bozza conclusiva del G7 in Puglia che l'ANSA è stata in grado di visionare. Il passaggio - secondo il draft messo a punto dagli sherpa ma che deve ancora passare all'esame finale dei leader - riporta: "Reiteriamo i nostri impegni espressi nel comunicato finale del G7 di Hiroshima per un accesso universale, adeguato e sostenibile ai servizi sanitari per le donne, compresi i diritti alla riproduzione". Una formulazione che non contempla la parola 'aborto', che invece c'era nel comunicato finale del G7 in Giappone.

LOLLOBRIGIDA,ABORTO A G7?NON SO SE FOSSE OPPORTUNO COL PAPA

(ANSA) - "Non sta a me commentare, se i presidenti delle grandi Nazioni, capi di Stato e governo, hanno scelto di non inserirlo nel documento ci saranno buone ragioni per non farlo. Non so se a un G7 a cui partecipa anche il Papa fosse opportuno, se hanno scelto di non metterlo ci sarà un perché e una ragione più che condivisibile". Così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a Milano, commentando il fatto che nella bozza delle conclusioni del G7 è stato eliminato il punto sull'accesso all'aborto.

