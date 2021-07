14 lug 2021 16:32

MENARE IL ZAN PER L'AIA - IL SENATO RESPINGE LA PROPOSTA DI SOSPENSIVA AL DDL ZAN, PRESENTATA DA LEGA E FORZA ITALIA, PER UN SOLO VOTO: 136 SÌ E 135 NO. UN PESSIMO SEGNALE PER I SOSTENITORI DEL DDL CHE VENGONO NUOVAMENTE "AVVERTITI" DA RENZIANI E LEGHISTI: "O SI CAMBIA ROTTA O IL DDL VA A FONDO" - FORSE ANCHE PER QUESTO, ENRICO LETTA HA DATO MANDATO ALLE DUE CAPIGRUPPO PD, DEBORA SERRACCHIANI E SIMONA MALPEZZI, DI APRIRE UN DIALOGO CON LA LEGA - LA MANO TESA DI SALVINI: "TOGLIAMO DAL TESTO QUELLO CHE DIVIDE E LA LEGGE VIENE APPROVATA ENTRO L'ESTATE…"