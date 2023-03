MENTRE URSULA E MACRON VANNO A TROVARE XI JINPING, IL GIAPPONE PROCEDE SPEDITO CON IL “DECOUPLING” – IL GOVERNO DI TOKYO HA VARATO NUOVE RESTRIZIONI ALL’ESPORTAZIONE DI MACCHINARI PER LA FABBRICAZIONE DEI SEMICONDUTTORI – NUOVE SANZIONI ANCHE ALLA RUSSIA: VIETATE LE ESPORTAZIONI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E AEREI, COMPRESI I DRONI (LA NOTIZIA È CHE A UN ANNO DALLA GUERRA, ERANO ANCORA PERMESSE)

(ANSA) - Il governo di Tokyo ha deciso un aumento dei controlli sulle esportazioni in Cina dei macchinari per la fabbricazione dei semiconduttori, allineandosi alla volontà di Washington che teme un possibile utilizzo della tecnologia avanzata a uso militare da parte di Pechino. Tokyo allargherà dunque la lista dei prodotti legati alla manifattura dei chips di alta fascia che richiedono l'approvazione del ministro del Commercio per l'export. Le misure dovrebbero entrare in vigore a partire da luglio.

(ANSA) - Le ultime sanzioni decise dal Giappone in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia vietano le esportazioni di acciaio, alluminio e aerei diretti alla Federazione, compresi i droni: ha dichiarato oggi il ministero del Commercio di Tokyo, citato da Guardian. La misura entrerà in vigore il 7 aprile. Le nuove restrizioni vietano anche alle aziende giapponesi di esportare in Russia un'ampia varietà di prodotti industriali come macchinari da costruzione, motori navali, apparecchiature di collaudo e dispositivi ottici.

