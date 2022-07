“LA RUSSIA SUPERERA’ I COLOSSALI PROBLEMI TECNOLOGICI CAUSATI DALLE SANZIONI” - PUTIN AMMETTE LA BATOSTA RICEVUTA SUGLI APPROVVIGIONAMENTI MA POI RASSICURA IL CONSIGLIO PER LO SVILUPPO STRATEGICO: “CERCHEREMO NUOVE SOLUZIONI IN MODO ENERGICO” - KIEV METTE IN GUARDIA L'UE DALLA "TRAPPOLA" DI FARE MARCIA INDIETRO SULLE SANZIONI ALLA RUSSIA: "INDIETREGGIARE E ASSECONDARE LE SUE RICHIESTE NON FUNZIONERÀ, È UNA TRAPPOLA. IL VERO OBIETTIVO DI PUTIN È L'IMPOVERIMENTO DELL'EUROPA…”