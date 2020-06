3 giu 2020 12:21

MES IN QUEL POSTO - COME DAGOANTICIPATO IN TUTTE LE SALSE, GIUSEPPE CONTE È A UN PASSO DAL "SÌ" AL MES, RIMANGIANDOSI TUTTI I SUOI PROCLAMI - PER IL "SOLE 24 ORE", LO SCHIAVO DI CASALINO AVREBBE AFFIDATO AL MINISTRO DELLA SALUTE, SPERANZA, IL COMPITO DI PREPARARE UN PIANO PER METTERE IN SICUREZZA IL SISTEMA SANITARIO CON CIRCA 20 MILIARDI DI INVESTIMENTI, GRAN PARTE DEI QUALI IN ARRIVO PROPRIO DAL MES - CHE FARÀ IL M5S, INCASSA LA SUPPOSTA E TACE?