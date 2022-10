BOLSONARO È COME TRUMP: NON HA ANCORA RICONOSCIUTO LA SCONFITTA, PERCHÉ NON RIESCE AD AMMETTERE DI AVER PERSO CON LULA – CHE FARÀ ORA IL PRESIDENTE USCENTE? E COME GESTIRÀ I DUE MESI DI TRANSIZIONE CHE SEPARANO LE ELEZIONI DALL’INSEDIAMENTO DELL’AVVERSARIO? – A CONTRIBUIRE ALLA SCONFITTA, CI SI È MESSO ANCHE SALVINI: UNA DECINA DI GIORNI FA AVEVA FATTO UN PUBBLICO ENDORSEMENT AL SUO IDOLO: “SICURAMENTE NON VOTEREI UN CANDIDATO DI ESTREMA SINISTRA”. INFATTI, QUEL CANDIDATO HA VINTO