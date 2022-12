PER LA META’ DEGLI ITALIANI ESISTONO SOLO MELONI E CONTE - FRATELLI D’ITALIA E’ AL 30,8% E IL M5S SALE AL 17,1% - IL PD E’ SCIVOLATO AL 15,1% - TESTA A TESTA TRA LA LEGA (8,5%) E IL TERZO POLO (POCO SOTTO L’8%) - FORZA ITALIA GALLEGGIA AL 6% - L’ALLEANZA VERDI-SINISTRA ITALIANA NON RISENTE DEL CASO SOUMAHORO E GUADAGNA CONSENSI…

Da https://www.liberoquotidiano.it

Come ogni lunedì, Enrico Mentana snocciola il sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7. Stando alle cifre del 12 dicembre le sorprese non sono tante eccetto un "mini-sorpasso". Fratelli d'Italia rimane infatti ferma al 30,8 per cento confermandosi al primo posto in tutte le rilevazioni. Segue, con un piccolo balzo, il Movimento 5 Stelle. La forza politica di Giuseppe Conte tocca quota 17,1, lasciandosi alle spalle il 16,6 per cento di settimana prossima.

Brutte notizie, ancora per una volta, in casa Partito democratico. I dem calano al 15,1 per cento perdendo lo 0,3. Segue - e qui sta il mini sorpasso citato da Mentana - la Lega. Il Carroccio di Matteo Salvini si posiziona davanti al Terzo polo, l'alleanza formata da Azione e Italia Viva. Carlo Calenda e Matteo Renzi perdono un -0,2 per cento e non superano l'8 per cento. Va meglio, come detto, alla Lega: +0,4 per cento si attesta all'8,5.

Per il centrodestra, tra i big si piazza Forza Italia. Gli azzurri però calano ancora dello 0,1 arrivando al 6 per cento. Alle spalle ecco che ci sono Verdi/Sinistra italiana. L'alleanza sembra non aver subito il caso Soumahoro e guadagna un punto decimale. Poi +Europa al 2,7 per cento (in data 5 dicembre era al 3), Italexit al 2,1 (settimana scorsa al 2,2) e Unione popolare all'1,6 per cento.