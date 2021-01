È STATO "LO HACKER"? MA DE CHE! - L’ESPERTO ROBERTO PREATONI SPIEGA IL MISTERO DELLA STORIA NELLA PAGINA FACEBOOK DI CONTE: “PROBABILMENTE UNO DEI SOCIAL MEDIA MANAGER È ANCHE UNO DEI GESTORI DELLA PAGINA 'CONTE PREMIER – RENZI A CASA!' E SI È DIMENTICATO DI USCIRE" – "TROVEREI GRAVISSIMO CHE CONTE, PER COPRIRE UNA LEGGEREZZA COMMESSA DAL SUO STAFF, GRIDASSE INVECE ALL’ATTACCO HACKER, OBBLIGANDO GLI UOMINI DELLA POLIZIA POSTALE A SPRECARE RISORSE UMANE E TEMPO IN UN’INCHIESTA CHE NON PORTEREBBE A NULLA….”