13 set 2022 11:54

MI SI NOTA DI PIU' SE NON VENGO O SE FACCIO IL CONTROCANTO? – CALENDA SI AUTOINVITA AL DIBATTITO ALLA CAMOMILLA TRA LETTA E MELONI CON UN FORMAT DESOLANTE – APPENA E' PARTITA LA DIRETTA È COMPARSO IL “BULLO DEI PARIOLI” SUDATISSIMO IN UNO STUDIO DA TELEVISIONE BULGARA DOVE HA COMMENTATO, COME FOSSE IL NANDO MARTELLINI DELLA POLITICA, IN DIRETTA SOCIAL IL CONFRONTO TRA “SOTTI-ETTA” E “DONNA GIORGIA”. SI E' ANCHE RITAGLIATO UNO SPAZIETTO PER LE SUE RISPOSTE COME A DIRE "CI SONO ANCHE IO, GUARDATEMI!" - VIDEO