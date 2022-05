30 mag 2022 12:24

MI SI NOTA DI PIÙ SE RIMANGO AL GOVERNO O SE DO L’APPOGGIO ESTERNO? – GIUSEPPE CONTE, IN DIFFICOLTÀ PER I SONDAGGI CHE DANNO IL MOVIMENTO 5 STELLE AI MINIMI STORICI, È TENTATO DALLO STRAPPO: LA DATA DA SEGNARE IN ROSSO SUL CALENDARIO È IL 21 GIUGNO, GIORNO IN CUI DRAGHI PARLERÀ AL SENATO PRIMA DI ANDARE AL CONSIGLIO EUROPEO – MA PEPPINIELLO È APPESO ALLA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI E SOPRATTUTTO ALL’ESITO DELLE AMMINISTRATIVE, CHE SI PREANNUNCIANO UN FLOP COLOSSALE PER I GRILLINI…