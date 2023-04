1 apr 2023 18:20

MI SI NOTA DI PIÙ SE VENGO E ME NE STO IN DISPARTE O SE NON VENGO PER NIENTE? – JOE BIDEN “NON DOVREBBE” VOLARE A LONDRA PER L’INCORONAZIONE DI RE CARLO IL PROSSIMO 6 MAGGIO. IL PRESIDENTE AMERICANO HA ALTRI IMPEGNI MA LA CASA BIANCA NON HA PRESO ANCORA UNA DECISIONE: "POTREBBE PARTECIPARE" (JOE, TI FAI DESIDERARE?) – ALLA CERIMONIA PARTECIPERÀ SICURAMENTE LA MOGLIE DI BIDEN, JILL – TUTTE LE CELEBRITÀ CHE HANNO DECLINATO L'INVITO