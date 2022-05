18 mag 2022 15:11

MICHELE SANTORO DICE QUALCOSA DI SINISTRA: INVOCA UN NUOVO PARTITO! - DOPO AVER GIRATO I TALK COME UNA MADONNA PELLEGRINA PER INTONARE IL SUO CONTROCANTO ALLA GUERRA IN UCRAINA, IL GIORNALISTA SI LAMENTA PERCHE’ I PACIFISTI NON VENGONO RAPPRESENTATI, NÉ IN RAI NÉ IN POLITICA: “NON È MIA INTENZIONE FONDARE UN PARTITO, MA C'È UN POPOLO CHE CHIEDE DI ESSERE RAPPRESENTATO, CHE VUOLE RISPOSTE. SE NON GLIELE DANNO PD E 5STELLE, DOVRÀ DARGLIELE QUALCUN ALTRO..."