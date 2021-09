LA MIGLIORE OPPOSIZIONE AL M5S LA FANNO GLI EX GRILLINI - ENRICA SABATINI, BRACCIO DESTRO DI DAVIDE CASALEGGIO: "IL M5S? CHI LO STA ANCORA APPOGGIANDO? UN PARLAMENTARE SU TRE HA ABBANDONATO IL GRUPPO, CENTINAIA DI CONSIGLIERI COMUNALI SONO USCITI E MIGLIAIA DI ATTIVISTI SI SONO DISISCRITTI. E' RIMASTO UN PARTITO IPER LEADERISTICO” – LA MANO TESA A “DIBBA” IN VISTA DI UN NUOVO MOVIMENTO DURO E PURO: "DI BATTISTA CON NOI? NE SAREI FELICE" - LA RIVELAZIONE: "IO E CASALEGGIO ASPETTIAMO DUE GEMELLI"

Emanuele Buzzi per il “Corriere della Sera”

Enrica Sabatini, con la nascita di Camelot Rousseau è stato archiviato?

davide casaleggio enrica sabatini

«Con Rousseau abbiamo innovato la politica con la partecipazione digitale come nessuno aveva mai fatto prima. Ora con Camelot, una benefit corporation, porteremo questo modello di partecipazione in tutti gli altri settori come aziende, associazioni di settore o professionali, sindacati, università fino ai piccoli azionisti di società quotate».

Che progetti avete?

«Come diciamo da tempo, siamo nell'era della platform society. Le future generazioni aderiranno a singole battaglie più che a forze politiche e le istituzioni vedranno gli effetti di questo cambiamento. Mi riferisco, per esempio, al fatto che grazie alle piattaforme digitali i cittadini si stanno autoorganizzando con referendum di grande impatto. Rousseau è e sarà un acceleratore in questa direzione per tutti coloro che vorranno applicare un modello di una reale partecipazione dal basso».

Un progetto dove sarà presente Alessandro Di Battista?

davide casaleggio enrica sabatini 2

«Non posso escluderlo e personalmente mi renderebbe felice».

È vero che Rousseau cambierà sede?

«Stiamo lavorando a come integrare l'idea di una sede fisica nel nuovo modello di lavoro a distanza che abbiamo elaborato durante la pandemia. Lo chiamiamo il modello 80-20. Ogni 4 settimane di lavoro a distanza ossia l'80% del tempo, è prevista una settimana, il 20%, in un luogo fisico però sempre diverso dove si lavora tutti insieme alla ricerca e sviluppo e ai processi di innovazione».

Qual è il ricordo più bello su Rousseau? E il più brutto?

ENRICA SABATINI

«Paradossalmente è lo stesso ricordo: quando abbiamo ricevuto il 2021 Digital Democracy Impact Award, un riconoscimento internazionale come migliore piattaforma al mondo nella categoria impatto.

Quando ho preso il premio tra le mani, poche settimane fa, ho pensato che nel momento in cui il progetto Rousseau veniva riconosciuto nel mondo come un'eccellenza per la democrazia digitale e la partecipazione attiva dei cittadini, coloro che probabilmente hanno più beneficiato di questo modello innovativo entrando nei palazzi romani si sono rivelati, in molti casi, i più feroci traditori dei principi e delle idee di Gianroberto Casaleggio nonché i più agguerriti nemici della democrazia partecipata e quindi di Rousseau».

Lei tace da mesi: è ancora iscritta al M5S?

di battista raggi 1

«La vera domanda è chi stia ancora appoggiando davvero questa forza politica. Un parlamentare su tre ha abbandonato il gruppo parlamentare. Centinaia di consiglieri comunali sono usciti e migliaia di attivisti si sono disiscritti. Il movimento di cittadini non esiste più, è rimasto un partito iper leaderistico e di nominati il cui massimo obiettivo politico è fondersi con il Pd».

davide casaleggio enrica sabatini

Lei e Davide Casaleggio state per diventare genitori?

«Sì, di due gemelli. La gravidanza è un momento intenso che mi sta regalando gioia ed energia che sto mettendo in tutti i futuri progetti. Una nuova sfida in una nuova vita».

