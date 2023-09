SUI MIGRANTI L’UE SI GIOCA LA FACCIA. E I PARTITI LE ELEZIONI EUROPEE – MENTRE GIORGIA MELONI SI PREPARA A INCONTRARE DI NUOVO MACRON E VON DER LEYEN PER DISCUTERE DEL PATTO SUI MIGRANTI, IL PRESIDENTE DEL PPE, IL TEDESCO MANFRED WEBER, INTERVIENE CONTRO LE ONG DEL SUO PAESE: “LE LORO AZIONI UNILATERALI NON AVVICINANO L’ACCORDO”. INTANTO BERLINO FINANZIA CON 365MILA EURO UNA TERZA ORGANIZZAZIONE, LA “SEA EYE” – IL PREMIER POLACCO MORAWIECKI, ALLEATO DI GIORGIA MELONI, CONFERMA CHE METTERÀ IL VETO A QUALSIASI PROPOSTA…

Manfred Weber e Ursula von der leyen

WEBER, AZIONI ONG TEDESCHE NON PORTANO A PATTO SU MIGRANTI

(ANSA) - "Azioni unilaterali e non coordinate, come quelle delle navi delle Ong tedesche che trasportano i migranti nei porti italiani, non avvicinano l'accordo sulla riforma dell'immigrazione.

Possiamo ridurre l'immigrazione illegale solo se lavoriamo insieme. Tutti i Paesi devono compiere uno sforzo per lavorare sull'adozione del patto sulla migrazione". Lo scrive su X il leader del Ppe Manfred Weber.

MELONI VEDRÀ MACRON E VON DER LEYEN SU 10 PUNTI SUI MIGRANTI

giorgia meloni ursula von der leyen a lampedusa 3

(ANSA) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, secondo quanto si apprende, si incontreranno a margine del vertice Med9 di Malta, per discutere l'attuazione del piano in dieci punti presentato dalla presidente della Commissione Europea per consentire alla Ue di affrontare la sfida della migrazione.

SEA EYE LA TERZA ONG FINANZIATA DA BERLINO, 365MILA EURO

(ANSA) - La terza Ong finanziata dal ministero degli Esteri di Berlino è l'organizzazione di salvataggio di migranti Sea Eye, con sede a Ratisbona, in Germania. Lo ha confermato la stessa associazione all'ANSA.

EMMANUEL MACRON - GIORGIA MELONI - MEME BY USBERGO

Sea Eye riceverà per il 2023 "in totale 365.000 euro per il funzionamento della Sea Eye 4", imbarcazione di salvataggio del gruppo. "Siamo molto felici di questo risultato, che ci permetterà quest'anno di finanziare altre due missioni di salvataggio della Sea Eye 4", afferma Jutta Wieding di Sea Eye.

TAJANI, I MIGRANTI SIANO PORTATI NEI PAESI DELLE ONG

(ANSA) - "Noi vogliamo fare un accordo per un nuovo Patto: le ong che battono bandiera tedesca o di altro Paese raccolgono i migranti e li portano nei loro Paesi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Tajani a 5 Minuti, in una registrazione del programma in onda stasera.

MORAWIECKI, AL VERTICE UE MANTERREMO IL VETO SULLA MIGRAZIONE

MELONI MORAWIECKI

(ANSA) - "La prossima settimana mi recherò al Consiglio europeo, dove dirò un fermo no e manterrò il veto sull'immigrazione clandestina". Lo ha detto il premier polacco, Mateusz Morawiecki, in un punto stampa a Varsavia all'indomani della riunione dei ministri dell'Interno dell'Ue in cui è stato discusso il regolamento sulla gestione delle crisi migratorie, una delle misure in cui si articola il nuovo Patto Ue sulla migrazione. Il premier ha poi accusato l'Ue e l'opposizione interna di voler "inondare Varsavia e altre città polacche di immigrati clandestini". Al Consiglio europeo di Granada non sono previsti voti formali sul dossier.

S&D, 'NECESSARIO L'OK A PATTO SU MIGRANTI ENTRO LA LEGISLATURA'

antonio tajani manfred weber.

(ANSA) - "Il tempo stringe prima che l'attuale mandato legislativo giunga al termine, quindi siamo determinati a fare tutto il possibile per realizzare al più presto una riforma dell'asilo significativa e coerente.

Siamo stati coerenti e chiari sul fatto che una riforma completa della politica di asilo e migrazione dell'Ue sarebbe possibile solo se venissero affrontati tutti gli aspetti della riforma, compresi quelli relativi alla solidarietà e all'equa ripartizione delle responsabilità."

Lo afferma la vice presidente del gruppo S&Dall'Eurocamera, Gabriele Bishoff in merito al dossier migrazione. "Il mandato negoziale del Parlamento si basa sul sostegno reciproco degli Stati membri attraverso una solidarietà vincolante e sulle garanzie di tutela del diritto individuale all'asilo. Dobbiamo raggiungere un accordo su tutti i dossier per raggiungere un accordo sul Patto nel suo complesso", aggiunge l'eurodeputata tedesca

giorgia meloni ursula von der leyen vengono bloccate a lampedusa giorgia meloni ursula von der leyen a lampedusa giorgia meloni emmanuel macron emmanuel macron giorgia meloni giorgia meloni ursula von der leyen a lampedusa 5