31 mar 2023 10:32

I MIGRANTI SO’ TANTI TANTI: CHE FAMO? - IL GOVERNO VUOLE UTILIZZARE NAVI E AEREI MILITARI PER SVUOTARE LAMPEDUSA NELLE GIORNATE DI PICCO DI PRESENZE NEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA - CI SARÀ UN ESAME ACCELERATO ALLA FRONTIERA DELLE DOMANDE DI ASILO PER AGEVOLARE IL RIMPATRIO VERSO I PAESI SICURI; VERRANNO RAFFORZATE LE ESPULSIONI POTENZIANDO NUMERO E CAPIENZA DEI CENTRI DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO (ALMENO UNO A REGIONE) - PER SPINGERE LA TUNISIA AD ACCETTARE LE CONDIZIONI PER IL PRESTITO DAL FONDO MONETARIO (SOLDI IN CAMBIO DI RIFORME) SI E’ ATTIVATO ANCHE MATTARELLA, CHE FA LEVA SUL GOVERNO ALGERINO MOLTO VICINI AL GOVERNO TUNISINO…