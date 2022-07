UNA MINACCIA INCOMBE SULL’ITALIA: LA CANDIDATURA DI DI BATTISTA! – DAL BUEN RETIRO SIBERIANO, IL CHE GUEVARA DI ROMA NORD AVVERTE: “IN TANTI MI STATE SCRIVENDO DI RIBUTTARMI NELLA MISCHIA. VEDRÒ COSA SUCCEDE IN QUESTI GIORNI PRIMA DI DECIDERE, PERCHÉ PENSO CHE MOLTE COSE CHE VENGONO DETTE DAI POLITICI A CALDO, NEI PROSSIMI GIORNI VERRANNO RITRATTATE” – “IO NON SONO DISPOSTO, NONOSTANTE I BENEFIT E I PRIVILEGI, A PRENDERE I SOLDI RINUNCIANDO ALLA MIA INDIPENDENZA - I PRINCIPALI RESPONSABILI DELLA CRISI DI GOVERNO SONO DI MAIO E DRAGHI. LUIGI L'HA PROVOCATA IN MODO INCONSAPEVOLE”

ALESSANDRO DI BATTISTA IN RUSSIA

M5s: Di Battista, vedrò a giorni se ricandidarmi

(ANSA) - "Io vi ringrazio perché in tanti mi state scrivendo di ributtarmi nella mischia. Come sempre cerco di essere molto sincero, il che per qualcuno è la mia debolezza anche se io penso che sia la mia forza. Vedrò cosa succede in questi giorni. Finisco il mio lavoro, perché io lavoro, torno in Italia e vedo cosa succede" prima di decidere, "perché penso che molte cose che vengono dette dai politici a caldo, nei prossimi giorni verranno ritrattate". Così l'ex deputato M5s Alessandro Di Battista in un video sui social. "Io non sono disposto a tutto pur di tornare in Parlamento" aggiunge.

DI BATTISTA

Di Battista, da sempre contrario ai politici professionisti

(ANSA) - "Nelle prossime ore assisteremo a spettacoli imbarazzanti, succederà di tutto: alleanze, campi larghi e campi stretti. Tutte cose patetiche causate dalla politica professionista: io a questa cosa non ci credo ed l' ho sempre combattuta. Ritengo che la lotta alla politica professionista consenta di liberare i politici. Io non sono disposto, nonostante i benefit e i privilegi, a prendere i soldi rinunciando alla mia indipendenza". Lo dice l'ex esponente del M5s Alessandro Di Battista in un video sui social.

Di Battista,maggiori responsabili crisi sono Di Maio e Draghi

(ANSA) - "I principali responsabili della crisi di governo sono Di Maio e Draghi. Luigi l'ha provocata in modo inconsapevole: ha fatto questa manovra di palazzo senza pensare che ha provocato una reazione a catena che ha consentito al M5s di battere i pugni su tavolo sulle sue misure colpite. Oggi Luigi è in difficoltà perché deve trovare una exit strategy: per sé stesso la troverà senz'altro. Per tutti quelli che gli hanno dato retta non la troverà". Così l'ex deputato M5s Alessandro Di Battista in un video sui social. Per Di Battista, oltre a Di Maio, l'altro responsabile della crisi di governo è lo stesso Mario Draghi: "chi ha a cuore la responsabilità del Paese non attacca il M5s e la Lega. Se lo ha fatto è perché se ne voleva andare".