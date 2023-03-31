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IL MISTERO DEL MALORE DI PAPA FRANCESCO - UNA FONTE AUTOREVOLE PARLA DI UNA FIBRILLAZIONE ATRIALE, CHE SI È AGGIUNTA A UNA BRONCHITE CRONICA, CHE HA AVUTO ORIGINE DA UNA INFEZIONE BATTERICA. IL PONTEFICE HA UN PROBLEMA DI ARITMIA: SAREBBE STATO DEFIBRILLATO IN AMBULANZA - PER IL MOMENTO I MEDICI NON HANNO RITENUTO OPPORTUNO PROCEDERE CON UNA CARDIOVERSIONE-
URSULA LANCIA LA SFIDA A XI E GLI GETTA IN FACCIA UNA MANCIATA DI TERRE RARE – ALLA VIGILIA DEL VIAGGIO A PECHINO INSIEME A MACRON, LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE, VON DER LEYEN, AVVERTE IL DRAGONE: “VANNO RIVISTI GLI ACCORDI COMMERCIALI SULLA BASE DELLA TRASPARENZA E DELLA RECIPROCITÀ” – L'UE LANCIA IL PIANO PER L’ESTRAZIONE E LA LAVORAZIONE DEI MINERALI NECESSARI ALL'ECONOMIA GREEN E DIGITALE (LITIO, COBALTO...) – BRUXELLES PUNTA AL 10% DI PRODUZIONE INTERNA ENTRO IL 2030. LA MAPPA DEI POSSIBILI SITI DI ESTRAZIONE IN ITALIA
SALVINI FA ORMAI IL CAPO-CANTIERE: E’ FUORI STANZA DUE GIORNI SU TRE - IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE HA DISERTATO IL DICASTERO DI PORTA PIA 53 VOLTE NEGLI ULTIMI TRE MESI. HA PREFERITO COMIZI E INAUGURAZIONI CONFERENZE (NON SE NE PERDE UNA) E SOPRALLUOGHI SUI CANTIERI. E ANCHE LE UDIENZE DEL PROCESSO OPEN ARMS, CHE LO VEDE IMPUTATO A PALERMO, SONO OCCASIONE PER INCONTRI POLITICI…
“NON SAPEVO CHE VENISSE ANCHE GIUSEPPE" - GELO TRA SCHLEIN, A TRIESTE E UDINE PER LE REGIONALI, E CONTE – CON I SONDAGGI CHE DANNO IL PD IN RIPRESA E IL M5S IN CADUTA LIBERA, PEPPINIELLO SI TROVA A DOVERSI SMARCARE DA ELLY E UN GIORNO SI’ E L’ALTRO PURE EVIDENZIA LE DISTANZE CON IL PD SULL'INVIO DELLE ARMI IN UCRAINA – SUL TEMA LA SEGRETARIA MULTIGENDER DEM GLISSA…
GIORGIA MELONI SALE AL COLLE DA MATTARELLA E POI RINTUZZA LA SINISTRA: “DAL GOVERNO NESSUN CONDONO FISCALE” - “LA SOGLIA PER GLI APPALTI SENZA GARA A 150MILA EURO L’AVEVA INTRODOTTA CONTE ED E’ STATA CONFERMATA DA DRAGHI. LA FINALITÀ È FARE LE OPERE IN MODO ACCETTABILE COMBATTENDO LE RUBERIE MA SENZA BLOCCARE ALL'INFINITO QUELLO CHE C'È DA FARE" – E SUL DIVIETO DEI CIBI SINTETICI: “L’ITALIA PAESE ALL’AVANGUARDIA” - VIDEO
“L’IMPRESSIONE È CHE IN VATICANO STIANO COL FIATO SOSPESO E LE MANOVRE PER IL CONCLAVE SI STANNO INTENSIFICANDO” - MASSIMO FRANCO: “QUALCUNO FOTOGRAFA IL PARADOSSO DI UN PONTIFICATO ARGENTINO CONDIZIONATO PER QUASI DIECI ANNI DALL’OMBRA DELL’’EMERITO’ BENEDETTO; E DA APPENA TRE MESI RITORNATO ALLA NORMALITÀ DOPO LA MORTE DI RATZINGER. INVECE, PROPRIO QUANDO FINALMENTE SI ERA RIAFFERMATO UN SOLO PAPA REGNANTE, È ARRIVATA QUESTA CRISI E..."