IL MISTERO DEL MALORE DI PAPA FRANCESCO - UNA FONTE AUTOREVOLE PARLA DI UNA FIBRILLAZIONE ATRIALE, CHE SI È AGGIUNTA A UNA BRONCHITE CRONICA, CHE HA AVUTO ORIGINE DA UNA INFEZIONE BATTERICA. IL PONTEFICE HA UN PROBLEMA DI ARITMIA: SAREBBE STATO DEFIBRILLATO IN AMBULANZA - PER IL MOMENTO I MEDICI NON HANNO RITENUTO OPPORTUNO PROCEDERE CON UNA CARDIOVERSIONE

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