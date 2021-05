19 mag 2021 14:40

TRA MOGLIE E MARITO NON METTER LA NOMINA - IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE, FABRIZIO CURCIO, HA PROPOSTO COME SUA VICE TITTI POSTIGLIONE, CAPO DELL'UFFICIO EMERGENZE. LA 50ENNE CAMPANA È ANCHE MOGLIE DI FRANCO GABRIELLI - L'AUSTERO EX CAPO DELLA POLIZIA, ANCHE SE LUSINGATO PER IL RICONOSCIMENTO ALLA CONSORTE, HA CHIESTO AL SUO EX VICE CURCIO DI EVITARE PER RAGIONI DI OPPORTUNITÀ. CHAPEAU!