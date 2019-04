19 apr 2019 19:20

TRA MOGLIE E MARITO NON METTERE IL PARTITO – NON DITE AL SENATORE DELLA LEGA ENRICO MONTANI CHE SUA MOGLIE, FRANCESCA PANGALLO, È IN LISTA ALLE EUROPEE NELLA CIRCOSCRIZIONE NORD EST, MA NON CON IL CARROCCIO – LA PANGALLO SI PRESENTA CON IL PARTITO POPOLARE EUROPEO, GUIDATO DALL’EX UDC IVO TAROLLI…