A MONTECITORIO SONO BRAVI CON IL BIANCHETTO – LE RIVELAZIONI DI “FANPAGE” SULLA “GIOVENTÙ MELONIANA” DIVENTANO UNA GENERICA “INCHIESTA GIORNALISTICA” NEL COMUNICATO UFFICIALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI. L’UFFICIO STAMPA, DOVE LAVORA ANTONELLA GIULI, SORELLA DEL MELONIAN-GRAMSCIANO ALESSANDRO, NON VOLEVA DARE UN DISPIACERE A “DETTA GIORGIA” ED È RIMASTO SUL VAGO. ALL’INTERROGAZIONE DEL PD RISPONDERÀ IL MINISTRO DEI RAPPORTI CON IL PARLAMENTO, LUCA CIRIANI, E NON QUELLO DELL’INTERNO, MATTEO PIANTEDOSI…

comunicato dell ufficio stampa della camera sull interrogazione in merito all inchiesta di fanpage

L’ufficio stampa della Camera è abile nell’arte del bianchetto. Le incredibili rivelazioni di Fanpage sulla “gioventù meloniana”, che hanno fatto scalpore in Italia e in Europa, dove è intervenuta addirittura la Commissione europea, vengono ridotte a una generica “inchiesta giornalistica”. Evidentemente lo staff comunicazione di Montecitorio, dove lavora Antonella Giuli, già portavoce del ministro Lollobrigida e sorella dell’intellettuale melonian-gramsciano Alessandro, ha preferito sfumare la notizia, nel timore di irritare Giorgia Meloni, evitando di dare dettagli più specifici.

All'interrogazione presentata dal Pd sui saluti romani e gli inni al Duce e a Hitler di “Gioventù nazionale”, l’ala giovanile di Fdi, in aula, risponderà il ministro per i Rapporti con il Parlamento Ciriani, e non il ministro dell'interno Piantedosi a cui l'interrogazione è indirizzata.

ANTONELLA GIULI

Ciriani, noto per non essere proprio un fulmine di guerra, sarà in grado di reggere la tensione dell'aula di Montecitorio? Sicuramente i suoi uffici avranno lavorato gomito a gomito con Palazzo, Chigi per dare la versione corretta senza rinnegare i “fascetti” della mejo gioventù meloniana.

OGGI QUESTION TIME CON I MINISTRI CIRIANI, PICHETTO FRATIN, CALDERONE E URSO

inchiesta fanpage sul movimento giovanile fdi

Si svolge oggi, mercoledì 19 giugno, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione – rivolta al ministro dell’Interno – sulle vicende emerse da un’inchiesta giornalistica concernente attività del movimento Gioventù nazionale (Braga – PD-IDP).

LUCA CIRIANI

