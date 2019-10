11 ott 2019 09:20

MOSCA MON AMOUR - IACOBONI TWEET: “L’EUROPARLAMENTO BOCCIA, SUL FILO, LA PROPOSTA DI ISTITUIRE UNA COMMISSIONE SULLE OPERAZIONI DI DISINFORMAZIONE DELLA RUSSIA IN EUROPA: 320 CONTRO 306. E SAPETE NEL NO CHI È DECISIVO? IL M5S. I 13 M5S, TUTTI PRESENTI, VOTANO NO ASSIEME AGLI (EX?) ALLEATI DELLA LEGA. E VINCE IL NO” - AMORALE DELLA FAVOLA: M5S E LEGA STANNO FACENDO MURO ASSIEME PER IMPEDIRE CHE SI INDAGHI SULLE OPERAZIONI DELLA RUSSIA IN EUROPA...