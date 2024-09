A MOSCA NON PASSA LO STRANIERO – UN 72ENNE AMERICANO, STEPHEN HUBBARD, È FINITO A PROCESSO IN RUSSIA, CON L’ACCUSA DI ESSERE UN MERCENARIO AL SOLDO DELL’UCRAINA. RISCHIA UNA CONDANNA DAI 7 AI 15 ANNI DI RECLUSIONE – TRE GIORNALISTI (DUE AMERICANI E UNO RUMENO) SONO INDAGATI PER ESSERE ENTRATI “ILLEGALMENTE” NELLA REGIONE DEL KURSK, COME GIÀ SUCCESSO PER GLI ITALIANI STEFANIA BATTISTINI E SIMONE TRAINI, DEL TG1...

(ANSA) - I servizi di sicurezza russi (Fsb) hanno aperto indagini penali contro tre giornalisti, due americani e un rumeno, che hanno attraversato "illegalmente" la frontiera russa dall'Ucraina per fare reportage nella parte occupata della regione di Kursk: lo riferisce Interfax. I due americani, Kathryn Diss e Fletcher Yeung, lavorano per l'emittente Abc, mentre il giornalista rumeno Mircea Barbu lavora per HotNews. In totale, dal 17 agosto sono state aperte indagini contro "12 giornalisti stranieri" per accuse di questo tipo, ha dichiarato l'FSB.

(ANSA) - Un cittadino americano di 72 anni, Stephen Hubbard, è comparso oggi davanti a una Corte di Mosca per essere processato con l'accusa di avere combattuto come mercenario con le forze ucraine. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti, aggiungendo che l'uomo, originario del Michigan, è stato scortato davanti ai giudici dalla polizia militare. La Corte ha accolto una richiesta dell'accusa per estendere di almeno sei mesi il suo arresto, in attesa di giudizio. Hubbard rischia una condanna dai 7 ai 15 anni di reclusione.

(ANSA-AFP) - I servizi di sicurezza russi (Fsb) affermano di aver arrestato due persone in Crimea, accusate di essere "agenti ucraini" che avrebbero trasmesso a Kiev informazioni su obiettivi militari della penisola ax ucraina occupata e annessa alla Russia nel 2014. Lo riferiscono le agenzie di stampa russe fra cui Tass.

