LA MOSSA DI CONTE CONTRO GRILLO: AL TAVOLO DELLA COSTITUENTE SI DISCUTERA’ DELL'ELIMINAZIONE DEL RUOLO DEL GARANTE - LA PROPOSTA E' NEL DOCUMENTO CHE VERRÀ DISCUSSO DAI 300 SAGGI. LA PROTESTA DEI MOVIMENTISTI FILO BEPPE: “SI TRATTA DI UN GRILLICIDIO A PORTE CHIUSE” - PAOLO BECCHI: “UN MODO PER VINCERE LA SUA BATTAGLIA CONTRO GRILLO CONTE LO HA TROVATO. BASTA ELIMINARE IL RUOLO DEL GARANTE PER PRENDERE DUE PICCIONI CON UNA FAVA” - IN DISCUSSIONE ANCHE IL SIMBOLO DEL M5S...

Emanuele Buzzi per corriere.it - Estratti

giuseppe conte beppe grillo

La svolta per il Movimento arriva a pagina 1. «Ridurre i poteri del garante (o eliminarlo del tutto)»: per la prima volta si parla di cancellare il ruolo di Beppe Grillo. Un passo nero su bianco che i 300 «saggi» estratti a sorte dovranno discutere nel tavolo tecnico di questa settimana in vista dell'assemblea Costitutente. Il documento in questione contiene le proposte redatte da Avventura Urbana per i tavoli tecnici.

Nel documento si sottolinea come «nello Statuto attuale ci siano elementi di incompatibilità». E vengono suggerite anche diverse opzioni per risolvere il problema. «Ad esempio, possono essere elementi di incompatibilità il fatto che il Garante indichi i nomi dei componenti del Comitato di garanzia e che il Comitato di garanzia proponga a sua volta una rosa di tre nomi per il Garante; il fatto che l’interpretazione dello Statuto da parte del Garante non sia “insindacabile"», si legge.

GIUSEPPE CONTE VS BEPPE GRILLO

O ancora: «il fatto che il Garante sia nominato “a tempo indeterminato”, sebbene le sue condizioni possano variare nel tempo e il fatto che il principio della durata temporanea delle cariche è connaturato allo stato di diritto (si veda Ainis); il fatto che il Garante possa essere destituito solo dal Comitato di garanzia, che lui stesso ha nominato. E così via».

La mossa ha fatto scattare subito la protesta dell'ala movimentista. «Si tratta di un grillicidio a porte chiuse», dicono esponenti vicini al garante. Tra l'altro c'è chi evidenzia anche un'altra «diminutio» per Grillo. Si parla anche di «semplificare le modalità di voto per modificare lo Statuto evitando l'eccessiva ripetizione delle votazioni». Il garante al momento ha tra le sue facoltà proprio la possibilità di richiedere la ripetizione delle votazioni.

LOTTA CONTINUA TRA GIUSEPPE CONTE E BEPPE GRILLO - MEME BY EDOARDO BARALDI

(...) Anche l'ex ideologo M5S Paolo Becchi commenta su X «Un modo per vincere la sua battaglia contro Grillo Conte lo ha finalmente trovato. Basta eliminare il ruolo del garante per prendere due piccioni con una fava».

Non c'è solo il ruolo di Grillo in discussione. Ma anche il simbolo. «Sia il nome che il simbolo sono stati utilizzati con diverse varianti», si legge. E poi: «In fase di ascolto i contributi inviati hanno espresso la necessità di modificare o il nome o il simbolo del movimento, adeguandoli ad una immagine che va rinnovata, in linea con le sue prospettive strategiche attuali» Viene anche sottolineato come la modifica «attualemente viene deliberata dal Consiglio nazionale».

conte e beppe grillo a roma alla manifestazione del m5s Conte Grillo conte grillo