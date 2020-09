ORMAI IN CINA CENSURANO PURE I COMUNISTI - PIKETTY SCHIFATO DA PECHINO: ''IL MIO SAGGIO NON SARÀ PUBBLICATO. HO RIFIUTATO I TAGLI SU STALIN E MAO E DUNQUE IL MIO LIBRO NON AVRÀ DISTRIBUZIONE. VOGLIONO SOPPRIMERE TUTTI I RIFERIMENTI ALLA CINA CONTEMPORANEA, E IN PARTICOLARE ALL' INEGUAGLIANZA E ALL' OPACITÀ IN CINA''. MA PER CHI NON PUÒ FARE A MENO DEL MATTONE DA 1300 PAGINE, SARÀ TRADOTTO IN LINGUA CINESE A TAIWAN E HONG KONG