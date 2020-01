“CARA LUCIA TI SCRIVO…” - LA DURISSIMA LETTERA DEL PADRE DELLA BORGONZONI ALLA FIGLIA: “HAI DETTO FALSITÀ IN CAMPAGNA ELETTORALE E HAI SCATENATO CONTRO DI ME LA MACCHINA DEL FANGO LEGHISTA” – “SULLE TUE PAGINE FACEBOOK HAI LASCIATO CHE MI INFAMASSERO SENZA ALCUN MOTIVO” – SE VINCERAI, RICEVERAI I MIEI COMPLIMENTI CON L’AUGURIO DI NON ESSERE MENZOGNERA IN PUBBLICO COME SEI STATA IN PRIVATO" – VIDEO