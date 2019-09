NARDELLA, FACCE RIDE! - ''NEANCHE UN TOSCANO AL GOVERNO. È FORSE UN COMPLOTTO CONTRO RENZI? GRAVISSIMO, UN ERRORE CLAMOROSO''. IL POVERETTO FORSE NON SA CHE IL GOVERNO L'HA FATTO NASCERE RENZI CON UN'INTERVISTA AL ''CORRIERE'', L'HA NEGOZIATO IL TOSCANISSIMO CAPOGRUPPO AL SENATO MARCUCCI, ED È STATO INFARCITO DI RENZIANI. QUINDI FACCIA UNA TELEFONATA AL SUO (EX?) AMICO, INVECE DI INVOCARE COMPLOTTI RIDICOLI

GOVERNO: NARDELLA, PD TOSCANA PIÙ CONSENSI MA MENO POLTRONE

(ANSA) - "Dove hai più voti, più consenso, stimato e apprezzato dai cittadini, dove sei più presente nel territorio lì ti danno meno poltrone. Per la Toscana, per Firenze e per tutti noi é un grande motivo di orgoglio". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella commentando il fatto che nell'elenco di sottosegretari e viceministri non ci sia alcun esponente toscano del Pd.

GOVERNO:NARDELLA,NESSUN TOSCANO,È VENDETTA CONTRO RENZI?

(ANSA) - "Se questa esautorazione è una vendetta contro la vecchia maggioranza del partito o contro Renzi lo si dica con chiarezza altrimenti sia dia una spiegazione seria e politica di questa decisione. Ho sostenuto questo progetto di governo e continuerò a farlo ma mentirei se dicessi che non sono profondamente deluso e costernato". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, commentando ancora l'assenza, nell'elenco di sottosegretari e viceministri, di esponenti toscani del Pd.

"La questione - ha continuato - mi sembra molto seria, serissima. È inconcepibile e assurdo che il Pd tenga fuori da questo governo la regione in assoluto che ha dato più voti e più consenso a questo partito con il capoluogo Firenze dove si è toccato il record di voti nelle ultime elezioni. Non solo è un peccato tenere fuori la Toscana democratica da questo governo ma credo che sia anche un errore clamoroso che rischia di far vedere le peggiori conseguenze da qui ai prossimi mesi".

