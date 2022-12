13 dic 2022 13:25

NATALE, TEMPO DI STRENNE IN PARLAMENTO – OGGI ALLA CAMERA SONO STATI AVVISTATI DIVERSI DEPUTATI CON IN MANO UNO SHOPPER BIANCO GRIFFATO DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI. ALL’INTERNO C’ERA UNA SCATOLA BLU, ALCUNI DOCUMENTI E UN LIBRO DI PREGIO: SARÀ MICA UNA “CAPTATIO BENEVOLENTIAE” DI MARCELLO MINENNA, POSTO AL VERTICE DELL’AGENZIA DAL MOVIMENTO 5 STELLE, PER CONTINUARE A RESTARE AL VERTICE? AH, SAPERLO…