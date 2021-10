18 ott 2021 09:15

È COMINCIATO LO SGOMBERO AL VARCO 4 DEL PORTO DI TRIESTE - QUANDO LA POLIZIA È ARRIVATA, I MANIFESTANTI ERANO SEDUTI A TERRA E INTONAVANO: “LA GENTE COME NOI NON MOLLA MAI”. TRA LORO C’ERA L’EX PUGILE FABIO TUIACH CHE DICEVA IL ROSARIO - I POLIZIOTTI SONO SCESI DAI MEZZI IN TENUTA ANTISOMMOSSA E HA INVITATO I MANIFESTANTI A DISPERDERSI, POI SONO STATI AZIONATI GLI IDRANTI - VIDEO