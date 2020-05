È FINITA LA LUNA D’AMORE TRA TWITTER E TRUMP? – PER LA PRIMA VOLTA IL SOCIAL NETWORK HA ‘CORRETTO’ DUE CINGUETTII DEL PRESIDENTE AMERICANO – LA SOCIETÀ HA SEGNALATO I TWEET CON L’AVVISO DI ‘FACT CHECKING’ E UN LINK IN CUI SI SPIEGAVA CHE LE DICHIARAZIONI ERANO PRIVE DI FONDAMENTO – LA REPLICA: “INTERFERISCE NELLE ELEZIONI E SOPPRIME LA LIBERTÀ”– VIDEO

(ANSA) - Per la prima volta Twitter ha "corretto" Donald Trump, per l'esattezza due cinguettii in cui il presidente evoca il rischio di frode elettorale dopo che il governatore della California ha introdotto la possibilita' del voto per posta a causa del coronavirus. La societa' ha segnalato i due tweet con l'avviso di "verificare i fatti" e un link in cui si spiega che le dichiarazioni del tycoon sono priva di fondamento, secondo la Cnn, il Washington Post e altri media.

Un portavoce di Twitter ha riferito che i tweet di Trump "contengono informazioni potenzialmente fuorvianti sui processi di voto e sono stati contrassegnati per fornire un contesto aggiuntivo". Lo 'schiaffo' di Twitter arriva poche ore dopo che la stessa compagnia si era rifiutata di cancellare i tweet in cui il presidente Usa rilanciava la teoria cospirativa secondo cui l'ex deputato e ora conduttore di Msnbc, Joe Scarborough, potrebbe aver giocato un ruolo nella morte nel 2001 di una ex collaboratrice parlamentare, Lori Klausutis. La richiesta di rimuovere i cinguettii era stata avanzata dal vedovo della donna.

(ANSA) - Trump attacca Twitter dopo che due suoi cinguettii sono stati "etichettati" con l'avviso a verificare i fatti. "Twitter sta interferendo nelle elezioni presidenziali 2020. Stanno dicendo che la mia dichiarazione sul voto per posta, che portera' ad una massiccia corruzione e alla frode, non e' corretta, basandosi sul fact-checking delle Fake News Cnn e del Washington Post", ha twittato. "Twitter sta completamente sopprimendo la liberta' di parola ed io, come presidente, non consentiro' che accada!", ha aggiunto.

(ANSA) - Attaccato dai dem per aver giocato a golf nel weekend del Memorial Day, quando l'America ha ricordato i caduti di tutte le guerre a un passo dai 100 mila morti di coronavirus, Donald Trump lancia un'accusa analoga al suo predecessore. "Obama non e' stato forse sorpreso mentre giocava a golf in un campo in Virginia, nonostante sua moglie Michelle avesse invitato la gente a stare a casa, prima e dopo la sua partita, in un importante messaggio di pubblico servizio? Completamente due pesi e due misure", ha twittato il presidente Usa. Obama ha giocato a golf in aprile, in un club di cui e' socio, il giorno prima che l'ex first lady diffondesse il messaggio rivolto ai residenti della capitale, dove vive l'ex coppia presidenziale. In quel periodo Washington Dc era in lockdown, ma il campo di golf in Virginia era aperto.

