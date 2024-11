“IL 93,9% DEI FEMMINICIDI È COMMESSO DA ITALIANI, È UN DATO NON UN’OPINIONE. COSA C’ENTRA L’ISLAM?” – SUPER SCAZZO A “L’ARIA CHE TIRA” SUL CASO VALDITARA TRA EDOARDO LEO E L’INTELLETTUALINO MALDESTRO FRANCESCO GIUBILEI CHE CITA LA CULTURA ISLAMICA PER POI DIRE CHE "NON TUTTI GLI ITALIANI SONO VIOLENTI" – LA REPLICA: “SE UN MINISTRO (VALDITARA, NDR) DÀ UN DATO SBAGLIATO, È UN DATO SBAGLIATO. NON È UNA QUESTIONE DI OPINIONE POLITICA, MA DI NUMERI CHE SONO INCONTROVERTIBILI…”

Scontro vivace a L’aria che tira (La7) tra il regista e attore Edoardo Leo e il presidente di Nazione Futura, Francesco Giubilei, sulle discusse parole pronunciate dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in occasione dell’inaugurazione della Fondazione Cecchettin. Leo ha affrontato il tema del femminicidio nel suo ultimo film, “Non sono quello che sono”, uscito nelle sale il 14 novembre e incentrato sulla tragedia di Otello, Desdemona e Iago trasposta nel nuovo millennio e tradotta in dialetto napoletano e romano.

Giubilei, pur premettendo che la sortita di Valditara fosse fuori contesto, sostiene che il problema del patriarcato in Italia è minore, mentre sul display in studio campeggiano i dati forniti dal ministero dell’Interno: nel 2023 il 93,9% delle donne è stato ucciso da italiani.

L’esponente di destra cita, come sempre, la cultura islamica: “In quelle società il problema del patriarcato è molto più ingente rispetto all’Italia e alle società occidentali. In Italia fortunatamente è un problema minore, solo alcuni uomini compiono violenze inaccettabili contro le donne. Non possiamo mettere sul banco degli imputati gli uomini in quanto tali, questo è sbagliato, perché alcuni uomini sono violenti, altri no”.

“Io sinceramente non capisco il senso di questo intervento – commenta Leo – C’è un dato incontrovertibile del ministero dell’Interno: il 93,9% dei femminicidi è stato commesso da italiani. Punto. Non capisco quale altro commento si possa fare, non capisco perché si dica ‘alcuni italiani, altri no’“.

“Non possiamo dire che tutti gli italiani siano violenti”, ribatte Giubilei.

“Sì, ma c’è un dato del ministero dell’Interno – replica Leo – Non è che ci sia un altro commento da fare. Quindi, se un ministro (Valditara, ndr) dà un dato sbagliato, è un dato sbagliato. Se discutiamo pure i dati, è finita. Tra l’altro, c’è scritto, non è che sia una opinione mia”.

“Se vogliamo commentare il dato bene – rilancia Giubilei – dobbiamo considerare la proporzione sulla percentuale di immigrati rispetto alla popolazione italiana, attenzione”.

Leo, dopo un momento di sconcerto, ricorda che molti conti correnti in Italia sono intestati a uomini e aggiunge: “Dire che il patriarcato non esiste e che c’è l’Islam significa proprio non leggere i numeri. Non è una questione di opinione politica, ma di dati. E i numeri sono incontrovertibili”.

