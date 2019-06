NO TRUMP, NO PARTY - "LA REGINA ELISABETTA NON SI DIVERTIVA COSÌ DA 25 ANNI". IL PRESIDENTE COMPIE 73 ANNI E SI SCATENA SU 'FOX NEWS' PARLANDO DEL VIAGGIO IN GRAN BRETAGNA E DI MELANIA: "E' COME JACQUELINE KENNEDY" – POI HA SVELATO LA SUA INTENZIONE DI CAMBIARE IL COLORE DELL'AIR FORCE ONE…

Donald Trump oggi ha festeggiato 73 anni. Al mattino il numero Uno della Casa Bianca si è concesso a Fox & Friends, contenitore mattutino in onda sull'emittente Fox News: "Festeggio il compleanno lavorando. La torta? Una piccola fetta, ma nel frattempo facciamo tante cose per il nostro Paese". Il clima è sereno, e Fox è una rete amica, ma lo stesso Donald non si è trattenuto dal muovere la sua classica critica alla stampa: "Amo il mio lavoro, i media dicono tante bugie...".

Poi il presidente, sempre a Fox News, ha parlato del suo viaggio in Gb, e delle polemiche per i suoi modi un po' oltre l'etichetta reale, diciamo da cowboy. La regina Elisabetta II "non si divertiva così da 25 anni", ha rivendicato convinto il presidente degli Stati Uniti, che ha raccontato così il suo incontro con la sovrana britannica durante la visita di Stato a Londra a inizio giugno.

"Con lei ho un grande rapporto, abbiamo riso e ci siamo divertiti. E i suoi (collaboratori) mi hanno detto che non si divertiva così da 25 anni. Poi sono stato criticato perché si è detto che ci stavamo divertendo troppo", ha chiuso Trump.

Infine The Donald ha esaltato la first lady, perchè: la sua Melania è come Jacqueline Kennedy Onassis, coniando per la moglie l'appellativo 'Melania T'. Un paragone forte, con un'icona di stile come Jackie O, amatissima in America. Ma il paragone lo avevano fatto anche i media, per il vestito indossato dalla first lady a Londra, ma non con lo stesso entusiasmo.

Quindi il presidente è andato oltre, e ha svelato la sua intenzione di cambiare il colore dell'Air Force One: vorrebbe sostituire il blu e bianco con i colori della bandiera americana. Ma gli attuali colori dell'aereo presidenziale erano stati scelti negli anni '60 proprio sotto la supervisione di Jackie Kennedy. "Sapete, il blu chiaro non ci va bene", ha detto Trump, "Quella era Jackie O', e va bene, ma ora abbiamo la nostra Jackie O e si chiama Melania. La chiameremo Melania T", forse nella non tanto recondita speranza che gli elettori Usa lo amino come amavano JFK.

