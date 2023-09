I NODI DELLA NADEF VENGONO SUBITO AL PETTINE – LO SPREAD VOLA A QUOTA 200 PUNTI BASE, CON IL RENDIMENTO DEL BTP DECENNALE CHE SFIORA IL 5%. A SCATENARE LA TEMPESTA SONO LE STIME HORROR DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEF, PRESENTATA IERI DAL GOVERNO, IL TUTTO IN UNA SITUAZIONE GLOBALE DA FINE DEL MONDO: LA FIDUCIA NELL’ECONOMIA DELL’EUROZONA CALA DI 0,3 PUNTI, PORTANDOSI A QUOTA 93,3 PUNTI NELL’AREA EURO…

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - L'Europa continua a oscillare e a cambiare direzione, mentre lo spread torna a toccare quota 200. Materie prime ed energetici sostengono i listini, con i nuovi massimi del petrolio, ma i timori per l'andamento del'inflazione e per le politiche monetarie non lasciano margini all'ottimismo.

Al giro di boa della seduta sale Milano (FTSE MIB +0,02%), Parigi (CAC 40 +0,21%), e Francoforte(DAX 40 +0,07%) dopo i dati sull'inflazione, mentre perdono Amsterdam (AEX -0,06%) e Madrid (IBEX 35 +0,65%). Sul fronte macro, a settembre l’indice Ue che misura la fiducia nell’economia è in calo, confermando il clima di cautela sui mercati.

A settembre rallenta l'inflazione tedesca

Secondo i dati il tasso di crescita su base annua in Germania, a livello armonizzato, cioè confrontabile con gli altri Paesi Ue, è pari al 4,3% su anno e allo 0,2% su mese. Si tratta di dati leggermente più bassi rispetto alle previsioni che erano pari a 0,3% su mese e 4,5% su anno.

L'indice non armonizzato è risultato pari al 4,5% su base annua, in calo rispetto al 6,1% del mese precedente e leggermente al di sotto delle aspettative del mercato del 4,6%, secondo una stima preliminare. Si tratta del tasso più basso da febbraio 2022. A livello mensile, non armonizzato, il tasso cresce dello 0,3 per cento.

SPREAD LUGLIO - OTTOBRE 2023

In Spagna l'inflazione è salita meno delle attese: è aumentata a settembre a livello tendenziale per il terzo mese consecutivo, spinta dall’aumento dei prezzi dell’elettricità. In particolare, i prezzi al consumo sono aumentati, a livello armonizzato, del 3,2% a settembre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, secondo i dati diffusi dall'ufficio statistico spagnolo Ine. Tuttavia l'indice di settembre è più basso rispetto al 3,4% stimato da un consenso di economisti intervistati dal Wall Street Journal.

Cala la fiducia nell'economia nell'Eurozona a settembre

A settembre l’indice europeo che misura la fiducia nell’economia è calato di 0,3 punti portandosi a quota 93,3 punti nell’area euro e di 0,4 punti portandosi a quota 92,8 nell'Unione europea. Lo indica la Commissione europea. Le attese sull’occupazione sono aumentate nell’area euro d 0,5 punti portando l’indice a quota 102,7; nella Ue 0,6 punti a quota 102,4.

Nel nostro paese, a settembre Istat stima una diminuzione sia del clima di fiducia dei consumatori (l’indice passa da 106,5 a 105,4) sia dell’indice composito del clima di fiducia delle imprese, che cala da 106,7 a 104,9.

«La diminuzione dell’indice di fiducia delle imprese si estende a tutti i settori di attività, con l’eccezione delle costruzioni. L’indice complessivo si attesta sullo stesso valore di ottobre 2022» commenta l'istituto. «L’indice di fiducia dei consumatori si riduce per il terzo mese consecutivo raggiungendo il valore più basso dallo scorso giugno. Si evidenzia un deciso peggioramento dei giudizi sulla situazione economica generale, un aumento delle attese sulla disoccupazione e un miglioramento delle valutazioni attinenti la situazione finanziaria della famiglia» osserva l'Istat.

A Milano acquisti sui titoli energetici, in coda Telecom

Sull'azionario milanese, perdono terreno gli industriali con Pirelli & C -2,66% e Iveco Group -2,43%, male Telecom Italia -1,55% col mercato che aspetta schiarite sul dossier rete. In rialzo Moncler +1,49%, bene tra le banche Bper Banca +2,25% e Banca Monte Paschi Siena +0,58% dopo lo scivolone. Lima i guadagni la Bca Pop Sondrio +2,20% dopo la mossa di Unipol +0,31% sul 10,2% del capitale.

Spread in risale a 200 punti, rendimento sopra il 4,9%

Lo spread tra BTp e Bund torna a correre e raggiunge la soglia psicologica dei 200 punti base. Sale ancora anche il rendimento del BTp decennale benchmark che è al 4,94% contro il 4,77% del closing della vigilia.

